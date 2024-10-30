Техно-нуарный хоррор Hollowbody получил обновление с новым контентом

Разработчик-одиночка Headware Games объявил, что новое бесплатное обновление контента для его техно-нуарного хоррора Hollowbody доступно для загрузки в Steam и GOG.

Новое обновление контента под названием «Restoration» добавляет в игру новые дополнительные головоломки, локации и историю, которые были вырезаны из первоначального выпуска игры. Новый контент учитывает отзывы игроков, особенно касающиеся темпа игры и повествовательных моментов, и будет еще больше контекстуализировать место Эхо в мире; добавляя новую информацию об усилиях по восстановлению города и последующем падении.

В дополнение к новому контенту в игру также был введен ряд исправлений и настроек качества жизни. Полный список изменений можно найти по ссылке.