Для ролевой игры с перманентной смертью Holomento вышло обновлением Eventfall ©

Спустя год после начала фазы раннего доступа Holomento, жестокий ролевой боевик от Шона Уича и Deck13 получает обновление Eventfall, полное новых функций для этой игры с открытым миром и геймплеем, ориентированным на перманентную смерть.

Новое бесплатное расширение Holomento еще больше расширяет игровой, повествовательный и содержательный периметр игры, чтобы освободить место для новых приключений в Eventide Hollow, фэнтезийном сценарии, полном скелетов, с которыми нужно сражаться, и подземелий, которые нужно грабить.

Обновление, доводящее игру до версии 0.6.3, позволяет всем исследователям Eventide Hollow получить доступ к полностью переработанной системе строительства с новыми инструментами, которые можно использовать для восстановления руин, украшающих ландшафт, до их былой славы.

Усилия Уича по переработке региона Центральной долины и добавлению Гильдии Путешественников с прикрепленными к ней подземельями вписываются в это. Рестайлинг игры также сопровождается улучшениями пользовательского интерфейса и введением миссий, ориентированных на исследование самых опасных участков карты.