Kickstarter-кампания хоррора Holstin стартует этим летом

Студия Sonka объявила, что этим летом запустит Kickstarter-кампанию для своего психологического хоррора Holstin. Средства, собранные на платформе, пойдут на финальные этапы разработки и добавление новых механик.

Вместе с анонсом разработчики представили расширенный геймплейный трейлер, в котором показали мрачную атмосферу игры и впечатляющий арсенал оружия. Игроки смогут использовать пистолеты, полуавтоматические винтовки, гранаты, коктейли Молотова, луки, снайперские винтовки и даже «узи». События развернутся в жутком польском городке 90-х годов, погруженном в тревожную атмосферу неизвестного ужаса.

Holstin использует уникальную технологию 2XD Rendering, разработанную Sonka. Она позволяет создавать детализированные пиксель-арт окружения с реалистичным освещением, а также менять углы камеры — от изометрического 3D до видов от первого и третьего лица.

Игра вдохновлена культовыми хоррорами Resident Evil и Silent Hill, а также сериалом «Твин Пикс». Holstin выйдет на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и PC (Steam), но точная дата релиза пока неизвестна.