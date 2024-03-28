Пиксельные дождь, пламя и кровь в геймплейном трейлере игры Holstin

Поляки из студии Sonka продолжают пилить свой пcиxoлoгичecкий cуpвайвал-xoppop Holstin и ничего не обещать игрокам. Но зато показывают им геймплейные трейлеры.

Надо сказать, что контент уже стал чересчур однообразным - и хотелось бы чего-то новенького. Хотя, может быть, у инди-геймдева инди-рекламные кампании.

Напомним сюжет:

В небольшом городке Езерне-Коленья что-то очень неладно. Исследуйте мрачный удаленный городок в Польше 90-х годов, который поглотило нечто зловещее. Его улицы наводнены мерзкой слизью. Люди, здания и природа как будто медленно гниют изнутри. Вы должны найти пропавшего друга и сбежать, пока город не впился в вас мертвой хваткой своим когтями.

Выход Holstin обещан на PC, кoнcoляx PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.