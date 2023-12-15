Blackbird Interactive выпустила закулисное видео о разработке Homeworld 3

Gearbox Publishing и Blackbird Interactive выпустили документальный видеоролик, в котором представлен невиданный ранее закулисный взгляд на разработку Homeworld 3, долгожданной новой главы в отмеченной наградами серии научно-фантастических стратегий.
Этот документальный фильм, снятый на студии в Ванкувере, исследует ключевые моменты разработки игры и рассказывает о 20-летнем пути ветеранской команды, призванном воплотить в жизнь давнее видение игры и серии. В видео вы сможете заглянуть за кулисы того, как музыка, искусство, повествование и инновационный игровой дизайн способствуют развитию самого эпического космического приключения 2024 года.
Запуск Homeworld 3 назначен на 8 марта 2024 года на ПК в Steam и Epic Games Store.