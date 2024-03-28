Homeworld 3 получит большие изменения после отзывов игроков о демоверсии

Сегодня Blackbird Interactive объявила о том, что грядущая космическая RTS Homeworld 3 получит ряд серьезных изменений в игровом процессе.
Согласно анонсу, изменения были вызваны полученными разработчиками отзывами, связанными с бета-версией, выпущенной во время фестиваля Steam "Играм быть".
В частности, мы узнали, что разработчики действуют по пяти основным направлениям, включая улучшение управления, более приятный бой, возвращение классического движения "Атака", пользовательский интерфейс и визуальное оформление, а также разнообразие геймплея.
Ниже вы можете ознакомиться с сокращенной версией изменений, представленной разработчиками в пресс-релизе.
Обновления в управлении
- Все привязки клавиш теперь можно перепривязывать
- Увеличена скорость перемещения и вращения камеры, установленной по умолчанию, для более плавной работы.
- Обновлена устаревшая схема управления, чтобы повторить управление и обратную связь Homeworld 2 Remastered
Более захватывающий бой
- Увеличены хитпоинты кораблей на 30%
- Улучшены формации, чтобы они были более выгодными/стратегически ценными
- Пилоты фрегатов поддержки теперь лечат дружественные корабли без прямых указаний для повышения автономности
Классическая атака возвращается
- Как и в старых играх Homeworld, корабли теперь могут атаковать в одном направлении, двигаясь при этом в другом, что увеличивает глубину боя
Настройки HUD и качества жизни
- Теперь игроки могут использовать ползунок для настройки масштаба HUD в меню настроек
- NLIPS (Non-Linear Inverse Perspective Scrolling) был исправлен, чтобы игроки могли видеть и легко выбирать небольшие корабли, такие как истребители, даже при очень большом увеличении.
Полное описание вы можете прочитать в анонсе в Steam.
Если вы не знакомы с Homeworld 3, то после недавней задержки она выйдет для PC 13 мая 2024 года.
для этого делается ранний доступ, а не демо перед выходом игры, никак вы ... не научитесь
Короче им не нужно было ничего менять что и так работало в HW2. Просто новый графон, новые повреждения кораблей, новый сюжет. Этого вполне достаточно для счастья фанатов. Ну хорошо хоть поняли это. Лучше поздно чем после релиза...