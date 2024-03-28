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Homeworld 3 13.05.2024
Стратегия, RTS, Космос
7.6 92 оценки

Homeworld 3 получит большие изменения после отзывов игроков о демоверсии

butcher69
Новости

Сегодня Blackbird Interactive объявила о том, что грядущая космическая RTS Homeworld 3 получит ряд серьезных изменений в игровом процессе.

Согласно анонсу, изменения были вызваны полученными разработчиками отзывами, связанными с бета-версией, выпущенной во время фестиваля Steam "Играм быть".

В частности, мы узнали, что разработчики действуют по пяти основным направлениям, включая улучшение управления, более приятный бой, возвращение классического движения "Атака", пользовательский интерфейс и визуальное оформление, а также разнообразие геймплея.

Ниже вы можете ознакомиться с сокращенной версией изменений, представленной разработчиками в пресс-релизе.

Обновления в управлении

  • Все привязки клавиш теперь можно перепривязывать
  • Увеличена скорость перемещения и вращения камеры, установленной по умолчанию, для более плавной работы.
  • Обновлена устаревшая схема управления, чтобы повторить управление и обратную связь Homeworld 2 Remastered

Более захватывающий бой

  • Увеличены хитпоинты кораблей на 30%
  • Улучшены формации, чтобы они были более выгодными/стратегически ценными
  • Пилоты фрегатов поддержки теперь лечат дружественные корабли без прямых указаний для повышения автономности

Классическая атака возвращается

  • Как и в старых играх Homeworld, корабли теперь могут атаковать в одном направлении, двигаясь при этом в другом, что увеличивает глубину боя

Настройки HUD и качества жизни

  • Теперь игроки могут использовать ползунок для настройки масштаба HUD в меню настроек
  • NLIPS (Non-Linear Inverse Perspective Scrolling) был исправлен, чтобы игроки могли видеть и легко выбирать небольшие корабли, такие как истребители, даже при очень большом увеличении.

Полное описание вы можете прочитать в анонсе в Steam.

Если вы не знакомы с Homeworld 3, то после недавней задержки она выйдет для PC 13 мая 2024 года.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
SnobbishGhost

для этого делается ранний доступ, а не демо перед выходом игры, никак вы ... не научитесь

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Roayal cat

Короче им не нужно было ничего менять что и так работало в HW2. Просто новый графон, новые повреждения кораблей, новый сюжет. Этого вполне достаточно для счастья фанатов. Ну хорошо хоть поняли это. Лучше поздно чем после релиза...

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