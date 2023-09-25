Авторы Honkai: Star Rail назвали дату презентации следующего обновления

Студия miHoYo объявила, что специальная презентация с новостями об обновлении 1.4 Honkai: Star Rail пройдет 29 сентября в 14:30 мск. Мероприятие одновременно покажут на YouTube- и Twitch-каналах игры.

Что конкретно покажут разработчики, пока неизвестно. По некоторым данным, апдейт пока не добавит в новую планету, однако игроки смогут вернуться в Ярило-IV и познакомиться с новыми областями в окрестностях Белобога. Также пользователи смогут выбить новых персонажей из временных баннеров.

Обновление 1.4 выйдет в середине октября.