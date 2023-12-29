Авторы Honkai: Star Rail показали геймплей новой героини

Авторы Honkai: Star Rail выпустили геймплейный ролик, посвященный Сюэи — новой героине, которая появилась с патчем 1.6.

Сюэи — четырехзвездочный персонаж и одна из судей Комиссии десяти владык на Лофу Сяньчжоу. Специализируется на квантовом уроне и следует по Пути Разрушения.

В ролике можно увидеть основные умения Сюэи и ее ультимативную способность. Получить героиню можно из временного баннера.

С 17 января 2024 года фанаты Honkai: Star Rail смогут бесплатно получить персонажа Доктора Рацио. Для этого необходимо завершить миссию Освоения «Момент вселенского спокойствия» на орбите Синевы и разблокировать внутриигровую почту. Забрать героя можно будет до окончания версии 2.1.