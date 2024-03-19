Авторы Honkai: Star Rail показали короткометражку "Ахерон" и раскрыли способности новой героини

Компания HoYoverse представила очередную анимационную короткометражку, которую должны положительно оценить поклонники пошаговой ролевой игры Honkai: Star Rail. В эффектном ролике под названием "Рондо на протяжении бесчисленных кальп" разработчики показали новых персонажей для игры, раскрыв при этом историю одной из героинь. Короткометражка намекает на загадочную историю происхождения Ахерон, показывая зрелищный танец двух девушек.

Вместе с этим авторы игры поделились подробностями геймплея за новую героиню. Ахерон способна накладывать на противников ослабления и накапливать заряд для использования сверхспособности или атаки. Ее сверхспособность позволяет игнорировать все типы уязвимостей врагов, истощая их стойкость и понижая сопротивление ко всем видам урона.

Для полного улучшения Ахерон понадобятся следующие ресурсы, которые уже можно начать собирать:

Новая героиня для Honkai: Star Rail появится в патче 2.1, который выйдет 27 марта.