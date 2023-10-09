Авторы Honkai: Star Rail знакомят игроков со способностями мечницы Цзинлю ©

Обаятельная мечница Цзинлю, которая впервые встречалась игрокам по ходу прохождения задания "Испытание ледяного клинка", уже скоро сможет стать частью отряда героев игрока в Honkai: Star Rail. Разработчики игры из студии HoYoverse опубликовали новый блог, в котором подробно рассказали о способностях новой героини. Цзинлю может стать незаменимой героиней, благодаря мощному урону и навыкам усиления.

Цзинлю в Honkai: Star Rail будет уготована роль атакующего персонажа. Она относится к ледяному типу героев и следует пути Разрушения. Цзинлю сама по себе обладает отличным базовым уроном и при этом может входить в особое состояние, которое усиливает её атаки.

Её техника создает вокруг неё небольшую область, в которой все противники получают статус Заморозка. Это позволяет восстановить энергию и увеличить урон по противнику с этим статусом. Навыки Цзинлю наносят ледяной урон по выбранной цели, а её сверхспособность проводит сокрушительную ледяную атаку.

Ледяная мечница Цзинлю будет добавлена в Honkai: Star Rail в день выхода патча 1.4. Релиз обновления игры состоится на всех доступных платформах уже 11 октября.