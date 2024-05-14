Remedy выпустила полный саундтрек Alan Wake 2, номинированный на TGA 2024

Remedy Entertainment, Epic Games и Laced Records объявили о выпуске Alan Wake 2: The Original Soundtrack, который доступен на Spotify, Apple Music и других крупных музыкальных сервисах. . Официальный саундтрек отправляет игроков в звуковое путешествие, отражающее захватывающий и загадочный мир Alan Wake 2, приуроченное к 14-й годовщине выпуска оригинальной игры Alan Wake.
Саундтрек, тщательно созданный, чтобы дополнить захватывающий опыт игры, состоит из 35 треков, которые идеально передают эмоции, напряжение и тайну сюжета игры. От захватывающих мелодий, подчеркивающих интроспективные моменты игры, до более пугающих и напряженных частей, композитор и музыкант Петри Аланко создал музыкальный шедевр, столь же запоминающийся, как и сама игра.
«Работа над Alan Wake 2 была похожа на возвращение домой, сравнимое со встречей со старыми друзьями после стольких лет, когда я увидел, что все немного изменилось — и это чувство тоски заняло свое место среди строительных блоков саундтрека Alan Wake 2», — говорит Аланко, который также написал оригинальный саундтрек к Alan Wake 14 лет назад.
«С точки зрения композитора, в саундтреке нет наполнителя: каждая музыкальная реплика подчеркивает определенную последовательность событий, которые фанаты пережили на экране. Надеюсь, результат понравится вам так же, как и мне самому, и поверьте, я тщательно продумал саундтрек. По моему мнению, будь то саундтрек к фильму или саундтрек к видеоигре, он должен работать как единое целое».
В саундтрек вошли четыре песни в исполнении художницы По, написанные специально для игры ею и креативным директором Сэмом Лейком, а также песня «Yötön Yö» («Бесночная ночь»), написанная Лейк и исполненная Мартти Суосало, который играет Ахти в игре.
Alan Wake 2 погружает игроков в психологическую историю ужасов с точки зрения двух игровых персонажей. Сага Андерсон рискует своей жизнью, чтобы разгадать смертельную тайну убийств на северо-западе Тихого океана, в то время как Алан Уэйк пытается переписать свою реальность, чтобы сбежать из глубин Темной обители, кошмарной версии Нью-Йорка.