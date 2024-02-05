Черный Лебедь стала героиней нового трейлера Honkai: Star Rail

Honkai: Star Rail скоро обновится до версии 2.0, и сегодня HoYoverse представила одно из главных достоинств патча — нового персонажа Черный Лебедь.

Черный Лебедь — ветряной пятизвездочный персонаж следующий пути Небытия, и она появится в новом ивенте. Вместе с ней игроки смогут прокачать нового четырехзвездочного персонажа Мишу, а также вернувшихся героев Гуйнайфэнь и Тинъюнь.

Трейлер сопровождается следующим закадровым текстом.

Кролик заболел, а второй на то смотрел. Третий снадобье искал. А четвёртый помогал. Пятый помер, но шестой его поднял!.. Седьмой кролик ямку рыл, а восьмой похоронил. Девятый всё рыдал, а десятый недоумевал. Девятый отвечал, что пятый без вести пропал.

Мы уже видели Черного Лебедя в предыдущем трейлере, представляющем новую планету Пенаконию, и сегодня нам предстоит еще раз взглянуть на ее таинственные пути.

Вероятно, завтра мы увидим ее геймплей в честь выхода нового обновления, которое состоится 6 февраля 2024 года.

Honkai: Star Rail вышла на PC, PS5, iOS и Android.