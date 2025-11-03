Honkai: Star Rail встречает Кирену - музыкальный трейлер новой героини

HoYoverse продолжает радовать фанатов Honkai: Star Rail свежим контентом: 2 ноября вышел музыкальный трейлер, посвящённый новой 5-звёздочной героине Кирене. Она появится в игре уже 5 ноября вместе с обновлением 3.7 «Стать вчерашним завтра».

Трейлер позволяет игрокам не только познакомиться с очаровательной Киреной, но и увидеть других обитателей Амфореуса. Кирена позиционируется как эффективный персонаж поддержки. В бою она может призывать духа памяти, оказывающего помощь отряду, накладывать мощные усиления на персонажей фракции Златиус и активировать особое состояние «Ряби прошлого». В этом состоянии её базовая атака становится усиленной и получает повышенный шанс критического урона, что делает её ценным бойцом в любых сражениях.

Honkai: Star Rail, выпущенная в апреле 2023 года, уже успела завоевать популярность благодаря качественной графике, продуманной сюжетной линии и глубокой пошаговой боевой системе, сочетающей элементы JRPG и тактики. Появление Кирены лишь укрепляет позиции игры, предлагая игрокам новые возможности для стратегических комбинаций и расширяя потенциал командных построений. С выходом обновления 3.7 поклонники смогут не только испытать новые механики героини, но и погрузиться в атмосферу Амфореуса вместе с её музыкальным сопровождением, которое подчёркивает уникальность персонажа.

Кирена обещает стать долгожданным дополнением к уже разнообразному миру Honkai: Star Rail, открывая свежие пути для командных стратегий и сражений.