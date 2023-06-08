Названо примерное "окно" выхода Honkai: Star Rail для PlayStation 5 ©

Разработчики пошаговой RPG Honkai: Star Rail решили порадовать владельцев PlayStation 5 и назвали примерную дату выхода в свежем трейлере. Уже в четвертом квартале этого года мы сможем заняться прохождением сюжета и выбиванием персонажей при помощи гача-системы не только на ПК и смартфонах, но и на PlayStation 5.

Вместе с анонсом был выпущен и видеоролик с игровым процессом. В нем нам вновь продемонстрировали разнообразных героев из Honkai: Star Rail, красочные локации и, конечно же, пошаговую боевую систему.