Honkai: Star Rail 26.04.2023
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Названо примерное "окно" выхода Honkai: Star Rail для PlayStation 5

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4efy
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Разработчики пошаговой RPG Honkai: Star Rail решили порадовать владельцев PlayStation 5 и назвали примерную дату выхода в свежем трейлере. Уже в четвертом квартале этого года мы сможем заняться прохождением сюжета и выбиванием персонажей при помощи гача-системы не только на ПК и смартфонах, но и на PlayStation 5.

Вместе с анонсом был выпущен и видеоролик с игровым процессом. В нем нам вновь продемонстрировали разнообразных героев из Honkai: Star Rail, красочные локации и, конечно же, пошаговую боевую систему.

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Honkai: Star Rail - Of Snow and Ember "Официальный саундтрек (OST)"
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Newworld_DESTROYER

Очередной аниме трешак 🤦‍♂️

-3