Новые герои Аргенти и Хохо скоро присоединятся к приключениям игроков в Honkai: Star Rail ©

Пока игроки Honkai: Star Rail находятся в ожидании презентации следующего обновления, которое состоится уже на этой неделе, разработчики радуют анонсами новых персонажей. Компания HoYoverse раскрыла личности еще двух героев, которые в будущем смогут стать частью основного отряда игрока и присоединиться к увлекательным приключениям в Звёздном экспрессе. Встречайте: Аргенти и Хохо.

На этот раз разработчики Honkai: Star Rail представили сразу двух персонажей 5-звездной редкости. Получить их будет непросто, однако их навыки смогут оказать серьезное влияние на весь отряд игрокам.

Хохо несчастная и хрупкая девушка из лисьего народа, по совместительству судья-практикантка Комиссии десяти владык, которая боится привидений, но должна их ловить. Из-за того, что в её хвосте Комиссией десяти владык запечатан хелиоби по прозвищу Хвостик, она считается «проклятой». Она боится всякую нечисть, но всё равно возлагает на себя непростую задачу по искоренению злых духов. Считает, что недостаточно сильна, но из-за того, что не может набраться смелости и уволиться, так и продолжает работать в страхе.

Первым анонсированным персонажем стала охотница на злых духов Хохо. Девушка специализируется на стихии ветра и следует по пути Изобилия. Вторым представленным героем стал благородный рыцарь Аргенти. Он придерживается пути Эрудиции и способен наносить физический тип урона, что сделает из него отличного атакующего персонажа в отряде.

Классический рыцарь из Рыцарей Красоты. Благородный и честный, вызывающий восхищение. В одиночку странствует по вселенной, твёрдо следуя Пути Красоты. Обязанность Аргенти - поддерживать славу Красоты. Для этого нужно действовать благочестиво, и быть готовым сложить оружие, когда придёт время.

Геймплейные возможности новых героев, а также их способности будут раскрыты позже. Как ожидается, Аргенти вместе с Хохо появятся через одно обновление; их выход состоится в патче 1.5.

Официальная презентация обновления 1.4 для Honkai: Star Rail состоится 29 сентября в 14:30 по МСК. Выход самого патча состоится в середине следующего месяца.