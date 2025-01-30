Новый трейлер Honkai: Star Rail посвятили Аглае

HoYoverse выпустила новый ролик под названием «В сети стоит вести себя культурно», который посвящен первому игровому персонажу родом с Амфореуса. Релиз Аглаи запланирован на вторую половину версии 3.0 — она будет доступна с 5 февраля.

Обратите внимание, в параллельном баннере вы сможете получить других легендарных персонажей: Зарянку, Бутхилла и Серебряного Волка.

Аглая родом из знатной семьи, поэтому с детства проходила тяжелое обучение владению мечом — этот навык пригодился позже, когда швея возглавила златиусов, чтобы свергнуть богов и защитить Амфореус. Ее ядро пламени — романтика, и будучи полубогом, Аглая теряет некоторые человеческие черты. Неизменными остаются ее любовь к купальням и одежде.

Аглая (Память: Электрический) — основной DPS-персонаж, способный призывать духа памяти. Швея атакует противников и постепенно повышает свою скорость. После активации сверхспособности Аглая может выполнить совместную атаку со Швеей, а сила атаки будет зависеть от развитой скорости. Стоит отметить, что: