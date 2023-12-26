Прекрасная Жуань Мэй в новом трейлере Honkai: Star Rail

В Honkai: Star Rail уже скоро дебютирует новая героиня — добрая ученая по имени Жуань Мэй, которая является первым новым персонажем игры в обновлении 1.6. Разработчики из студии HoYoVerse решили познакомить игроков с её прошлым и посвятили этому целый трейлер с уникальным саундтреком.

Жуань Мэй будет новым 5-звездочным персонажем, использующим ледяной тип урона и путь Гармонии. Её талант и настойчивость помогли ей проявить себя как великой ученой, способной понять возникновение самой жизни во Вселенной. Почему она выбрала этот путь, можно узнать из опубликованного выше ролика.

Игрокам не придется долго ждать, чтобы, наконец, добавить Жуань Мэй в свои отряды. Героиня будет доступна для игры вместе с выходом версии 1.6, релиз которой запланирован на 27 декабря. Ранее разработчики Honkai: Star Rail раскрыли несколько интересных подробностей предстоящего обновления, в котором будет увеличено количество заданий.