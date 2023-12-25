В Honkai: Star Rail будет увеличено количество ежедневных заданий, появится новый ресурс и другие улучшения

Уже через несколько дней пошаговая ролевая игра Honkai: Star Rail получит очередное масштабное обновление. В версии 1.6 разработчики из студии miHoYo приготовили несколько новых героев, одного из которых можно будет получить бесплатно, а также ряд улучшений геймплея. Новшества патча основаны на отзывах игрового сообщества и направлены на сделать игровой процесс и прокачку в игре более доступными для всех.

Основным изменением в Honkai: Star Rail версии 1.6 станет количество ежедневных заданий. Теперь игроки смогут выполнять 8 заданий в день вместо 6. Это позволит увеличить количество получаемого опыта и ценных ресурсов. Также разработчики предоставят игрокам возможность самостоятельно выбирать ежедневные задания, вместо того чтобы они выбирались случайным образом, как это было до обновления.

В разделе "Честь Безымянных" будет убран раздел "Сегодняшние миссии", появится отдельное задание на расходование энергии Освоения, что позволит игрокам получить 4900 опыта Безымянных. Вместе с этим патч добавит в игру ресурс "Слезы мечтаний", с помощью которого можно будет быстро прокачивать Световые конусы или Следы. Также игроки смогут собирать отряды сразу из 9 персонажей для некоторых режимов игры.

Опробовать все улучшения можно будет уже через несколько дней. Обновление 1.6 для Honkai: Star Rail выйдет 27 декабря.