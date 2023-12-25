В Honkai: Star Rail будет увеличено количество ежедневных заданий, появится новый ресурс и другие улучшения

Уже через несколько дней пошаговая ролевая игра Honkai: Star Rail получит очередное масштабное обновление. В версии 1.6 разработчики из студии miHoYo приготовили несколько новых героев, одного из которых можно будет получить бесплатно, а также ряд улучшений геймплея. Новшества патча основаны на отзывах игрового сообщества и направлены на сделать игровой процесс и прокачку в игре более доступными для всех.
Основным изменением в Honkai: Star Rail версии 1.6 станет количество ежедневных заданий. Теперь игроки смогут выполнять 8 заданий в день вместо 6. Это позволит увеличить количество получаемого опыта и ценных ресурсов. Также разработчики предоставят игрокам возможность самостоятельно выбирать ежедневные задания, вместо того чтобы они выбирались случайным образом, как это было до обновления.
В разделе "Честь Безымянных" будет убран раздел "Сегодняшние миссии", появится отдельное задание на расходование энергии Освоения, что позволит игрокам получить 4900 опыта Безымянных. Вместе с этим патч добавит в игру ресурс "Слезы мечтаний", с помощью которого можно будет быстро прокачивать Световые конусы или Следы. Также игроки смогут собирать отряды сразу из 9 персонажей для некоторых режимов игры.
Опробовать все улучшения можно будет уже через несколько дней. Обновление 1.6 для Honkai: Star Rail выйдет 27 декабря.
Да прокачка там итак лёгкая, даже без доната.
Лучше дайте новую планету и продолжения основного сюжета!
И дайте возможность надрать зад Кафке! Как же она меня бесит. Меня чертовски бесит, когда мной так манипулируют. И мне плевать, даже если это ради мира и остальной чуши.
Блин, эта игра была бы лучшей в мире, если бы игроку дали возможность - не идти по пути, который выбрала Кафка и та хрень, которая ей руководит.
Так на старте надо было отказаться и все)
Не понял. Ты имеешь в виду начало, где игрок только появившись - болтает с Кафкой?
Тот разговор разве на что-то влияет?
Ага. Можно отказаться от работы кафки и титры пойдут)) сам не так давно узнал
Не так. Можно отказаться садиться на поезд и остаться на Герде быть её подопытным. Но после титров тебя вернут обратно нормально сюжет играть. :)
Нуда, думал в сказку попал? Кто денег бедной китайской индикомпании зарабатывать будет?))
Блин, эхэээх, вот бы помыться, а то всё в эту игруху играю, как все любители этой игры!