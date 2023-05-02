Разработчики Honkai: Star Rail рассказали, как они использовали ИИ при создании игры ©

Все больше игровых студий активно обсуждают и рассматривают последствия применения новых технологий искусственного интеллекта в разработке, и разработчик Honkai: Star Rail компания miHoYo входит в их число.

Honkai: Star Rail вышла на прошлой неделе для ПК и мобильных устройств, привнося гачу и другие системы, знакомые по предыдущему хиту с открытым миром Genshin Impact, в классический формат JRPG.

Как и Genshin Impact, Honkai: Star Rail - это масштабная игра, которую планируется расширять с течением времени. Над ней работает команда разработчиков из более чем 500 человек, но даже с таким количеством сотрудников масштаб игры делает неудивительным тот факт, что разработчики использовали, по крайней мере, пару методов искусственного интеллекта для доработки некоторых элементов дизайна, созданных вручную.

Наша команда уделяет большое внимание ИИ, особенно его влиянию на игровую индустрию. На самом деле, мы уже интегрировали некоторые новейшие технологии ИИ в Honkai: Star Rail. Эти технологии были применены для улучшения внешнего вида и поведения персонажей, усиливая погружение в игровой процесс за счет более естественного представления.

Тем не менее, в Honkai: Star Rail есть некоторые области, к которым, по мнению miHoYo, ИИ еще не готов прикоснуться, хотя, возможно, это произойдет в будущем. В частности, создание сценариев контента — вы не найдете в Honkai: Star Rail никаких сюжетных сценариев от ИИ, особенно учитывая то, насколько игра ориентирована на сюжет. Тем не менее, miHoYo говорит, что более глубокое применение ИИ для написания сценариев "определенно интригует".

Учитывая это, мы также обнаружили, что текущее применение ИИ все еще ограничено. Это больше похоже на "вишенку на вершине", дополняющую то, что у нас уже есть, вместо того, чтобы фундаментально решать проблемы с нуля. Мы сосредоточимся на последствиях и развитии ИИ, чтобы в будущем разработать более надежную реализацию.