Разработчики Honkai: Star Rail раздают ценные промокоды в честь запуска игры ©

Компания HoYoverse, подарившая геймерам сверхпопулярную Genshin Impact, сегодня отмечает день запуска серверов своей новой игры Honkai: Star Rail. На этот раз игрокам предлагают отправиться в космическое путешествие на Астральном экспрессе и вступить в увлекательные пошаговые сражения с разнообразными противниками. Чтобы облегчить начало путешествия в Honkai: Star Rail, разработчики подготовили специальную раздачу промокодов.

Разработчики Honkai: Star Rail приветствуют всех желающих на борту Астрального экспресса ценными внутриигровыми наградами. С помощью промокодов можно добавить в свой инвентарь ценные материалы для улучшения персонажей и другие полезные ресурсы, включая игровую валюту.

Ниже представлен список промокодов для Honkai Star Rail:

Код 1: HSRGRANDOPEN1

Код 2: HSRGRANDOPEN2

Код 3: HSRGRANDOPEN3

Представленные промокоды будут активны до 30 апреля. Их можно ввести на официальном сайте Honkai Star Rail или через меню погашения кодов в игре.