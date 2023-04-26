Разработчики Honkai: Star Rail раздают ценные промокоды в честь запуска игры

Компания HoYoverse, подарившая геймерам сверхпопулярную Genshin Impact, сегодня отмечает день запуска серверов своей новой игры Honkai: Star Rail. На этот раз игрокам предлагают отправиться в космическое путешествие на Астральном экспрессе и вступить в увлекательные пошаговые сражения с разнообразными противниками. Чтобы облегчить начало путешествия в Honkai: Star Rail, разработчики подготовили специальную раздачу промокодов.
Разработчики Honkai: Star Rail приветствуют всех желающих на борту Астрального экспресса ценными внутриигровыми наградами. С помощью промокодов можно добавить в свой инвентарь ценные материалы для улучшения персонажей и другие полезные ресурсы, включая игровую валюту.
Ниже представлен список промокодов для Honkai Star Rail:
- Код 1: HSRGRANDOPEN1
- Код 2: HSRGRANDOPEN2
- Код 3: HSRGRANDOPEN3
Представленные промокоды будут активны до 30 апреля. Их можно ввести на официальном сайте Honkai Star Rail или через меню погашения кодов в игре.