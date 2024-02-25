Сумасшедшая милашка Искорка в новом трейлере Honkai: Star Rail

Разработчик Honkai: Star Rail компания HoYoverse представила очередного пятизвездочного персонажа, который станет доступен через гачу. Ее зовут (точнее, прозвище) Искорка, и она является членом фракции Недотёп в масках.

На английском языке Искорку озвучивает Лиззи Фриман, а на японском - популярная актриса Рейна Уэда, которую вы можете знать по ролям Гань Юй в Genshin Impact и Аканэ Синдзё в SSSS. Gridman.

Honkai: Star Rail уже доступна для PC, PS5, iOS и Android, и недавно мы узнали, что ее скачали уже 100 миллионов раз.