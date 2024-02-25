Сумасшедшая милашка Искорка в новом трейлере Honkai: Star Rail

Разработчик Honkai: Star Rail компания HoYoverse представила очередного пятизвездочного персонажа, который станет доступен через гачу. Ее зовут (точнее, прозвище) Искорка, и она является членом фракции Недотёп в масках.
На английском языке Искорку озвучивает Лиззи Фриман, а на японском - популярная актриса Рейна Уэда, которую вы можете знать по ролям Гань Юй в Genshin Impact и Аканэ Синдзё в SSSS. Gridman.
Honkai: Star Rail уже доступна для PC, PS5, iOS и Android, и недавно мы узнали, что ее скачали уже 100 миллионов раз.
Неимоверно стрёмная, хотя они там у Ахи все такие - поехавшие.
Пелагея Сергеевна сильно изменилась за лето.
моя девочка красивая !
фу, как вообще можно аниме всерьёз воспринимать? это же консервативная японская культура
Да ладно, стараются басурмане свой лубок рисовать, до наших художеств православных им далеко, но всё равно молодцы!
Человек написал под постом про китайскую, 3D, игру.
Спасибо, посмеялся.
я в курсе, что в Китае распространено аниме, смех без причины - признак дурачины