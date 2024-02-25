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Honkai: Star Rail 26.04.2023
Ролевая, Мультиплеер, Пошаговая, От третьего лица, Аниме
7.8 399 оценок

Сумасшедшая милашка Искорка в новом трейлере Honkai: Star Rail

butcher69
Новости

Разработчик Honkai: Star Rail компания HoYoverse представила очередного пятизвездочного персонажа, который станет доступен через гачу. Ее зовут (точнее, прозвище) Искорка, и она является членом фракции Недотёп в масках.

На английском языке Искорку озвучивает Лиззи Фриман, а на японском - популярная актриса Рейна Уэда, которую вы можете знать по ролям Гань Юй в Genshin Impact и Аканэ Синдзё в SSSS. Gridman.

Honkai: Star Rail уже доступна для PC, PS5, iOS и Android, и недавно мы узнали, что ее скачали уже 100 миллионов раз.

3
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Hog2012

Неимоверно стрёмная, хотя они там у Ахи все такие - поехавшие.

3
Кей Овальд

Пелагея Сергеевна сильно изменилась за лето.

0
Lorenzo Lamas

моя девочка красивая !

-1
Pycckuu_XAKEP

фу, как вообще можно аниме всерьёз воспринимать? это же консервативная японская культура

-1
xawoca

Да ладно, стараются басурмане свой лубок рисовать, до наших художеств православных им далеко, но всё равно молодцы!

0
Hog2012
консервативная японская культура

Человек написал под постом про китайскую, 3D, игру.

Спасибо, посмеялся.

1
Pycckuu_XAKEP Hog2012

я в курсе, что в Китае распространено аниме, смех без причины - признак дурачины

-2