Свежий трейлер Honkai: Star Rail представляет нового персонажа - Авантюрина

Старший сотрудник отдела стратегических инвестиций Корпорации межзвёздного мира по имени Авантюрин станет следующим играбельным персонажем в Honkai: Star Rail. Получить героя в свой отряд можно будет уже во второй фазе обновления 2.1. В честь надвигающегося его релиза, разработчики представили персонажа в специальном трейлере.

В опубликованном ролике раскрывается яркая личность Авантюрина, который сможет разбить привычный отряд игрока своими колкими замечаниями и полезными боевыми умениями. Персонаж атакует мнимым уроном и использует Путь Сохранения. Его главная цель - оказывать поддержку остальным членам команды, но при этом он может выступать в качестве второго атакующего.

Сыграть за нового персонажа в Honkai: Star Rail можно будет уже завтра, 17 апреля. Авантюрин будет доступен игрокам после того, как вступит в силу вторая часть патча 2.1 с новыми ивентами и обновленными баннерами персонажей.