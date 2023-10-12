В новом ролике Honkai: Star Rail рассказывают о смертоносных способностях Цзинлю ©

Крупное обновление 1.4 для Honkai: Star Rail, версия 1.4 уже доступно на ПК, iOS, Android и PS5 (что совпадает с запуском версии). В ней появилось множество новых элементов, но, пожалуй, самым долгожданным дополнением является мечница Цзинлю. Пятизвездочный ледяной персонаж следует по Пути Разрушения, и в последнем выпуске "В ногу со Star Rail" Цзин Юань и Яньцин рассказывают о ее способностях.

Судя по отзывам сообщества, Цзинлю невероятно сильна и является лучшей в игре по количеству наносимого урона после Дань Хэн. Смогут ли ее превзойти следующие пятизвездочные персонажи, Топаз и Нумби, покажет время. А пока следите за новостями.