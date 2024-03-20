В свежем патче для Honkai: Star Rail появится ряд полезных функций, о которых давно просили игроки

Пошаговая ролевая игра Honkai: Star Rail вышла весной прошлого года и успела получить несколько масштабных обновлений с новым контентом, сюжетом и персонажами. Разработчики из студии miHoYo не собираются сбавлять обороты, и уже завтра выйдет патч под номером 2.1. Как и предыдущие апдейты, обновление принесет в игру несколько новых героев, заданий и предметов. Что еще важнее, в этом патче авторы игры наконец-то прислушались к отзывам игроков и оптимизируют множество неудобных моментов.

Авторы Honkai: Star Rail в специальном блоге, посвященном обновлению 2.1, раскрыли весь список новых функций в игре. В большинстве своем этот патч призван сделать игровой процесс намного комфортнее, начиная с взаимодействия с заданиями и заканчивая инвентарем игрока.

После этого обновления в игре появится возможность одним нажатием собирать все награды за поручения, и точно также, с помощью одной кнопки, можно будет их повторить. В 2.1 разработчики оптимизировали раздел световых конусов в инвентаре игрока, где стали доступны функции фильтрации, блокировки и удобного разбора на ресурсы. Вместе с этим разработчики увеличили максимальную вместимость реликвий с 1500 до 2000. Авторы обещают также оптимизировать материалы, виртуальную вселенную и внести другие полезные улучшения. Они будут доступны в игре уже завтра, 21 марта.