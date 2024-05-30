Аркадная гонка Horizon Chase 2 добралась до платформ Xbox и PlayStation

Epic Games Publishing сообщила, что аркадная гонка Horizon Chase 2 вышла сегодня на платформах PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series. Эти новые версии будут поддерживать многопользовательскую онлайн-игру и кросс-плей между ПК и консольными платформами, включая ранее выпущенные версии для Nintendo Switch и для ПК в Epic Games Store.
Horizon Chase 2 — это эволюция отмеченной наградами гоночной серии, разработанная AQUIRIS (ныне Epic Games Brasil). Игра Horizon Chase 2 с гордостью воплощает в себе вдохновение аркадных игр и развивает все чувства посредством захватывающего, высокоскоростного игрового процесса, который легко освоить, но трудно освоить. Это золотой век аркадных гонок, возвращенный в современном и полностью развитом виде.
Прикольные игрушка, и первая часть тоже) // Алишер Тухтаев