Аркадная гонка Horizon Chase 2 добралась до платформ Xbox и PlayStation

Являясь идейным наследником классических аркадных гонок 90-х годов, таких как Out Run, Top Gear и Lotus Turbo Challenge, Horizon Chase 2 предлагает современный взгляд на знакомую формулу, сохраняя при этом верность традициям жанра.

Геймплей Horizon Chase 2 прост и интуитивно понятен, но в то же время требует от игрока ловкости и быстроты реакции. Забудьте о реализме и сложных симуляторных элементах — здесь во главу угла поставлены адреналин, азарт и чистое удовольствие от вождения. Вам предстоит мчаться по извилистым трассам, лавируя между соперниками и собирая различные бонусы, дающие преимущество в гонке.

Одной из ключевых особенностей игры является возможность совместной игры с друзьями во всех режимах. Вы можете бросить вызов товарищам в локальном многопользовательском режиме с разделённым экраном, сидя рядом на диване, или же объединиться с ними в онлайне для участия в глобальных соревнованиях.

Разнообразие контента — ещё один плюс Horizon Chase 2. Игра предлагает обширное Мировое турне, охватывающее множество красочных локаций, от знойных пустынь до заснеженных горных перевалов. По мере прохождения вы будете открывать новые трассы, автомобили и улучшения, постепенно расширяя свою коллекцию. Кастомизация машин позволяет подстроить их внешний вид под собственные предпочтения и стиль вождения.