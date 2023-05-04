Horizon Chase 2 09.09.2022
5.3 4 оценки

Аркадная гонка Horizon Chase 2 получила обновление "Viva La Fiesta"

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monk70
Новости

Бразильский разработчик AQUIRIS объявил о новом обновлении Horizon Chase 2. Обновление «Viva La Fiesta» включает в себя 3 новых краски, вдохновленных латинской культурой, и новый локальный многопользовательский режим, доступный для Mac и Apple TV. Кроме того, были внесены общие улучшения производительности для всех устройств.

Теперь владельцы Apple TV и Mac могут играть в локальную многопользовательскую игру с участием до 4 игроков с друзьями:

  • Новый локальный многопользовательский режим игры поощряет сотрудничество и конкуренцию, при этом новые игроки получают небольшую помощь для завершения игры, но окончательный победитель получает усиление. Вы можете помочь друг другу, попросив других игроков собирать синие монеты, стремясь занять первое место и получить супертрофей.
  • Этот классический стиль игры напоминает Horizon Chase Turbo и другие аркадные гоночные игры, которые определяли поколение в 80-х и 90-х годах.

3 новых краски: Salsa Red, Jalapeño Dream и La Vihuela будут доступны в наградах Playground. Игрокам придется участвовать в гонках онлайн и получать в награду билеты, чтобы получить их.

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