DLSS 3 появится в Horizon Forbidden West, Dragon's Dogma 2, Tekken 8, Pax Dei и многих других проектах

Во время прямой трансляции "Специального обращения" на CES 2024 компания NVIDIA объявила о выходе нескольких новых игр на DLSS 3/RTX.

Прежде всего, грядущий релиз Horizon Forbidden West Complete Edition для ПК будет поддерживать DLSS 3 с Frame Generation. Релиз базовой игры с DLC Burning Shores на PlayStation 5 состоялся 6 октября. Sony до сих пор не сообщила точную дату выхода ПК-версии, но мы можем ожидать ее в начале 2024 года. Nixxes занимается этой версией, так что мы надеемся, что она будет хорошо оптимизирована.

Dragon's Dogma 2, судя по всему, тоже получит DLSS 3. Это хорошо; хотя движок RE Engine обычно работает хорошо, это будет первая игра с открытым миром, разработанная на нем, и она может оказаться более сложной для ПК, чем линейные игры. Игра также будет поддерживать трассировку лучей, когда она выйдет в конце марта, хотя у нас пока нет информации о конкретных эффектах.

DLSS 3 также появится в Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name и Like a Dragon: Infinite Wealth.

Pax Dei будет поддерживать как AMD FSR 3, так и NVIDIA DLSS 3, что позволит геймерам воспользоваться преимуществами генерации кадров независимо от того, являются ли они владельцами видеокарт AMD или NVIDIA. Учитывая, что Pax Dei работает на движке Unreal Engine 5 и является MMO, где десятки игроков могут находиться в одном и том же месте одновременно, эти технологии, вероятно, очень помогут с плавностью.

В список DLSS 3 также вошли Tekken 8 (скоро выйдет), Enshrouded (игра о выживании, выходящая в Steam Early Access), ремейк Layers of Fear, захватывающий тактический FPS Gray Zone Warfare, стелс-эквестрия для зомби NAKWON: LAST PARADISE, космическая экономическая игра Starminer и Half-Life 2 RTX, хотя последнее было само собой разумеющимся, так как она построена на RTX Remix (который наконец выйдет в Open Beta 22 января).