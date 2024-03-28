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Horizon: Forbidden West 18.02.2022
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.9 1 372 оценки

Для ПК-версии Horizon Forbidden West: Complete Edition вышло свежее обновление

butcher69
Новости

ПК-версия Horizon Forbidden West: Complete Edition сегодня получила патч под номером 1.0.43.0, который включает в себя ряд исправлений сбоев, ошибок и более-менее известных проблем. Среди них есть и та, что не позволяла точно настроить HDR.

Как уже упоминалось, были решены проблемы со сбоями в работе игры, а также улучшена общая стабильность, устранена ошибка, не позволяющая получить некоторые награды при игре с помощью мыши.

Кроме того, генерация кадров в DLSS 3 теперь остается активной во время катсцен и при отображении на экране элементов HUD, таких как радиальное меню оружия. Более подробную информацию вы найдете в официальных примечаниях к патчу вот здесь.

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14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Лидер_Мур

7 дней по 10 часов в день, игрушка топовая, всем рекомендую! на оч высокой сложности, + все побочки ;)

p/s лагов в катсценах не было, лгбт увидел только в конце игры, когда азиаточка захотела со мной поцеловаться, и у меня был выбор отказать или согласится, и я конечно же согласился, все! 10/10

Спойлер
5
Fallen Werewolf

Благодарим вас за обращение! Ваше мнение очент важно для нас!

Шутка😁 Но за мнение спасибо😃

0
maksfighter

кто тестил, просадки фпс в кат сценах прошли?

0
DLSS Q

Ничего не прошло

0
User_200

Пролог игры какое же унылое Г омно извиняюсь.

0
spaMER_ID

Пролог наоборот самое интересное, вот потом - страшно.

2
EvgeniiV

Игра хорошая, лучше чем первая часть

0
Netro359
генерация кадров в DLSS 3 теперь остается активной во время катсцен

Тайна раскрыта, но едва ли это было видно без счётчика fps на нормальном железе...

-1
Qoold

На 4070 очень хорошо видно.

0
Perseus_33

жирные щеки уменьшили? сюжет про негров и сильных бабищ убрали?

-8
mashalle

Если только в альтернативной реальности, там на фото слева боевая нигерша

1
Да не важно

Да убрали. Аватарка топ сразу видно откуда Макака.

-6
ShannenDoherty

Когда не толерантные страны начнут разрабатывать игры (никогда) , тогда эти мечты и сбудутся) а пока , кушайте, не обляпайтесь)

5
Levis Live Да не важно

А ты откуда, из саломундии что-ли?

-3