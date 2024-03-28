Для ПК-версии Horizon Forbidden West: Complete Edition вышло свежее обновление

ПК-версия Horizon Forbidden West: Complete Edition сегодня получила патч под номером 1.0.43.0, который включает в себя ряд исправлений сбоев, ошибок и более-менее известных проблем. Среди них есть и та, что не позволяла точно настроить HDR.
Как уже упоминалось, были решены проблемы со сбоями в работе игры, а также улучшена общая стабильность, устранена ошибка, не позволяющая получить некоторые награды при игре с помощью мыши.
Кроме того, генерация кадров в DLSS 3 теперь остается активной во время катсцен и при отображении на экране элементов HUD, таких как радиальное меню оружия. Более подробную информацию вы найдете в официальных примечаниях к патчу вот здесь.
7 дней по 10 часов в день, игрушка топовая, всем рекомендую! на оч высокой сложности, + все побочки ;)
p/s лагов в катсценах не было, лгбт увидел только в конце игры, когда азиаточка захотела со мной поцеловаться, и у меня был выбор отказать или согласится, и я конечно же согласился, все! 10/10
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Шутка😁 Но за мнение спасибо😃
кто тестил, просадки фпс в кат сценах прошли?
Ничего не прошло
Пролог игры какое же унылое Г омно извиняюсь.
Пролог наоборот самое интересное, вот потом - страшно.
Игра хорошая, лучше чем первая часть
Тайна раскрыта, но едва ли это было видно без счётчика fps на нормальном железе...
На 4070 очень хорошо видно.
жирные щеки уменьшили? сюжет про негров и сильных бабищ убрали?
Если только в альтернативной реальности, там на фото слева боевая нигерша
Да убрали. Аватарка топ сразу видно откуда Макака.
Когда не толерантные страны начнут разрабатывать игры (никогда) , тогда эти мечты и сбудутся) а пока , кушайте, не обляпайтесь)
А ты откуда, из саломундии что-ли?