Эксперты Digital Foundry остались довольны графической составляющей Horizon Forbidden West: Burning Shores ©

Horizon Forbidden West: Burning Shores доступна исключительно на PlayStation 5, и Digital Foundry высоко оценил последнее приключение Элой. Оливер Маккензи подчеркивает сильные стороны игры, которая поражает своей графикой.

Horizon Forbidden West хвалили, в том числе, за графику, но, как мы знаем, прошлогодняя игра вышла на консолях двух поколений. В игре Burning Shores разработчики решили использовать дополнительные мощности PlayStation 5, и команда Sony не разочаровала, представив графически великолепную игру.

Digital Foundry подчеркивает, что Horizon Forbidden West: Burning Shores работает в трех режимах - "родной" 4K при 30 к/с, до 4K при 40 к/с и 1080p при 60 к/с. Разработчики также позволяют использовать VRR, поэтому в режиме производительности мы получаем от 60 до 80 кадров в секунду.

В Horizon Forbidden West: Burning Shores разработчики использовали новую облачную систему, которую не удалось подготовить для PS4. Благодаря этой технологии, например, "во время заката небо в игре выглядит особенно потрясающе". Игроки могут буквально видеть лучи света, пробивающиеся сквозь неровные края облаков.

Журналист также хвалит отточенную геометрию, что является подтверждением того, что разработчики воспользовались возможностями PlayStation 5. Игроки также смогут почувствовать масштаб мира и заметить отполированные дуэли - ближе к концу игры мы получаем эпическую битву, которая по масштабу напоминает столкновения из серии God of War.

Horizon Forbidden West: Burning Shores называют "визуальной витриной" PlayStation 5 - разработчики реализовали позиционирование от начала и до конца, чтобы по максимуму использовать возможности новых технологий, ставших возможными благодаря мощности PS5.