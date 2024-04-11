Horizon Forbidden West для ПК получила обновление 1.2

Horizon Forbidden West получила новое обновление для ПК: Guerrilla Games объявила об этом, раскрыв новые функции, представленные в патче 1.2, включая некоторые улучшения, направленные на устранение эпизодов заикания в определенных сценариях.
Войдя в десятку самых продаваемых игр в США, Horizon Forbidden West для ПК находится в великолепной форме с самого первого дня, но, несмотря на это, команда Nixxes подходит к этому этапу после запуска с точностью и пунктуальностью, создавая обновления для дальнейшего совершенствования опыта.
«Сегодняшнее обновление для Horizon Forbidden West Complete Edition еще больше повышает стабильность и вносит исправления ошибок и оптимизации на основе отзывов игроков», — говорится в официальном сообщении.
«Этот патч устраняет зависания, которые могут возникнуть в определенных местах, и устраняет проблемы с визуальным отображением карты, которые могут возникнуть с видеокартами AMD Radeon RX 6000».
«Команды Nixxes и Guerrilla продолжают внимательно следить за отчетами. У нас есть новые обновления, в том числе оптимизация производительности. Спасибо всем за игру и обмен отзывами, которые помогают нам сделать игру еще лучше!»
Вдаваясь в подробности патча 1.2, мы обнаруживаем следующее содержимое:
- Улучшения стабильности.
- Оптимизации для устранения заиканий, которые могут возникнуть в определенных местах.
- Исправлена ошибка, из-за которой шкалы уровня и опыта могли отображаться некорректно.
- Исправлена визуальная проблема, которая могла возникнуть на карте при использовании графических процессоров AMD Radeon RX 6000.
- При открытии колеса оружия указатель мыши теперь помещается в центр колеса.
- При очистке привязки клавиш клавиши по умолчанию больше не восстанавливаются после перезапуска игры.
- Навыки больше не изучаются автоматически при отображении информации, когда селектор включен для действий по удержанию меню.
- Различные исправления ошибок пользовательского интерфейса.
При том что Стим скачал 2,5 мегабайта, все бы патчи так весили.
А эту функцию нельзя будет отключить? т.е. вернуть как было.
Суть в том, что когда в бою крафтишь стрелы, указатель сразу стоит на тех, что использовал. А с этим исправлением, придётся привыкать смещать мышь к нужной опции.
Или крафт будет независим от расположения указателя?
класс, к концу лета ознакомительную версию опробую.
Как мне показалось, стало куда лучше в плане оптимизона!
Звук исправил, внизу с права на рабочем столе переключался с реалтек на спикер нвидиа броадкаст, такая же проблема была в дед исланд 2, я думаю звук настроен на 4 колонки, Броад каст объединяет в моно звук