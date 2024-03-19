Horizon Forbidden West не смогла попасть в топ-40 чарта продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 12 по 19 марта. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.

В списке самых продаваемых проектов в Steam несколько недель подряд не меняется лидер — им по-прежнему остается Helldivers 2. Отметим, что спустя почти полтора месяца после релиза (он состоялся 8 февраля) Helldivers 2 продолжает ежедневно привлекать большое количество одновременных игроков. В среднем суточный онлайн проекта в Steam держится на уровне в 200 тысяч человек.

Вслед за ним расположился предзаказ на грандиозную ролевую игру Dragon's Dogma 2, которая тоже чувствует себя неплохо. Однако в этом списке нет другого, казалось бы, большого релиза этой недели - Horizon Forbidden West: Complete Edition.

Еще на прошлой неделе казалось, что бывший крупный эксклюзив PlayStation 5 обязательно появится в топ-10, но все оказалось гораздо хуже. Новые приключения Элой смогли занять 48 место в топ-100 продаж за прошлую неделю в Steam.

Это довольно удручающий факт для создателей игры, но, вероятно, это связано с тем, что в данный момент проходит крупная распродажа в Steam. Однако с другой стороны, эта распродажа не помешала успеху ролевой игры от Capcom. В общем, нам остается только дождаться релиза 21 марта и посмотреть на количество игроков.