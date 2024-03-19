Horizon Forbidden West не смогла попасть в топ-40 чарта продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 12 по 19 марта. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода.
В списке самых продаваемых проектов в Steam несколько недель подряд не меняется лидер — им по-прежнему остается Helldivers 2. Отметим, что спустя почти полтора месяца после релиза (он состоялся 8 февраля) Helldivers 2 продолжает ежедневно привлекать большое количество одновременных игроков. В среднем суточный онлайн проекта в Steam держится на уровне в 200 тысяч человек.
Вслед за ним расположился предзаказ на грандиозную ролевую игру Dragon's Dogma 2, которая тоже чувствует себя неплохо. Однако в этом списке нет другого, казалось бы, большого релиза этой недели - Horizon Forbidden West: Complete Edition.
Еще на прошлой неделе казалось, что бывший крупный эксклюзив PlayStation 5 обязательно появится в топ-10, но все оказалось гораздо хуже. Новые приключения Элой смогли занять 48 место в топ-100 продаж за прошлую неделю в Steam.
Это довольно удручающий факт для создателей игры, но, вероятно, это связано с тем, что в данный момент проходит крупная распродажа в Steam. Однако с другой стороны, эта распродажа не помешала успеху ролевой игры от Capcom. В общем, нам остается только дождаться релиза 21 марта и посмотреть на количество игроков.
деваха слишком разжирела, что аж в топ 40 не смогла пролезть
🤣🤣🤣
А как же идеология бодипозитивизма?))
Просто еще мод на ее физиономию хомяка не успели накатить
Я первую часть только на треть осилил,если по началу охотиться на робо динозавров весело,то через несколько часов наскучивает,сюжет же конкретно раздражает,особенно поведение ГГ.
Чем раздражает сюжет и поведение ГГ?
Если коротко - ГГ ведёт себя как мечта лесбо феминистки,она пуп земли,ей половина населения преклоняется,четверть(белые мужики) пытаются максимально клишированно наехать и получают люлей,а девчонки вешаются на шею.Сюжет же из довольно оригинального(не считая ГГ) резко переключается на злобные корпорации просравшие мир и космофашистов.
Всем?
Тем что она учит местных военных лидеров в условном родо-племенном строе?
Тем что строит из себя невесть кого?
Ничёси обиженки наминусили.
Надо просто ее бургером с колой приманить
Какая неожиданность. Во-первых это не новый релиз, а во-вторых за такую цену кому этот не новый релиз сильно нужен?
Я уже молчу про отношение игроков к сюжету и персонажам в этой игре.
Скорее дело не в сюжете, а в том, что это не новый проект ну и в цене, те, кто хотели поиграли и уже приобрели физическое издание, мало, кто будет покупать ее на ПК, ведь ценности в ней нет, в коллекцию не поставить, так как физического издания нет, графика и на PS5 хорошая, глобальных отличии, как в случае с физической травой в первой части, тут нет, к тому же, игра долгая, с нуля уже мало кто захочет ее проходить.
ну во первых игра выходит релиз только через 2 дня, а во вторых основные продажи по предзаказам припадают обычно на первую неделю после открытия этих самых предзаказов, уверен что как только состоится релиз, игра снова вернется в топ-10 по продажам, на неделю так точно
а цена даже нормальная 60$ за игру с дополнением, в то время как на PS5 70$ цена без дополнения
На PS5 игра в цифре по скидке висит почти всегда, там прайс в районе 29-39 евро физическое полное издание тоже отдают за 39 евро.
по скидке всегда, если есть PS Plus подписка, иначе не всегда, а физ издания на игру 2 летней давности понятное дело
Ну для меня цена завышеная просто в счёт качества игры. За ту же тсусиму я уже заплатил. А догма так вообще в 50 бачей встала. А если в это донатить это максимум приведёт к тому что Элой к 3ьей части сможет роботов весом давить. 1ая мне зашла в целом, но во 2ую играть на этапе обложки не хочется и обзоры на неё такие себе. Это не игра уровня GOW где сам нейминг франшизы заставить меня кинуть деньги в экран. Может чисто как коллекцию в стиме и интереса к притечем из оригинала((Ибо замес их для меня показался интересным в 1ой части) на скидке и прикуплю. Есть большое чувство того что большая доля игроков поступит так же.
Почему у неё такое лицо опухшее?!
Лицо конкретной алкоголички.
не выспалась
повестка её отравила. в прошлой игре она краше
Бухает
Наверное какой-то гормональный сбой у девки)
Изумительно. Одна из самых вокнутых игр в существовании, абсолютная мерзость. Жаль что на ПС5 не провалилась.
Ну в "зелёном стиме" зато думаю она будет в топе) А вообще отличная часть(прошёл полностью на плойке) лучше первой, жаль только на светокрыле дают полетать только в конце игры, на ПК это надо это исправить, на ПК должна быть и есть свобода действий)
Предзагрузка в стиме то будет интересно?
Неудивительно.....
Всё из за повесточек, надеюсь, сони сменит политику
И что? Она сейчас на 15 месте
Просто никто в здравом уме порты Sony по предзаказу не покупает, особенно после TLoU, вот вйыдет, посмотрят люди отзывы, нет ли жора 50гб оперативки, утечек памяти, требование 2тб файла подкачки, тогда посмотрят, может купят.
Игра прекрасная, только она еще не вышла даже.
Желтушная " новость", Horizon Forbidden West Complete Edition ещё даже не вышла в релиз на ПК, а уже столько на неё акцента сделано в данном посте. Ну собственно типичный "корм" для хейтеров, ничего нового.
смешно) вопрос она каким боком тут?)
Игра на один раз.
Что-то я не удивлён)
c учётом сис треб. и не попадёт.
Что с требованиями не так? Древняя GTX1080 и дешманский R5 3600 легко всё это потянут в FHD средние или даже высокие, а если ещё и FSR накатить.......
Не все сидят на таких вёдрах с болтами как у тебя
Это успех. 10 млн игра не вошла в топ 40. Ну и позорище. Просрать собственную платформу, ради пары лишних долларов. Отличная работа, Раен
Some of you got this game early to bash it. Horizon forbidden west PC Steam release date March 21. All see so far is "main character hate" Character assassins.
Фемичий лезбийский посыл игры не уловили сиксисты, в отличий от тех gayмеров кто купил игру
Как бы обидно не было но Сони должна отказаться от пк.Нет смысла заморачиваться с портами своих игр на пк с такими продажами.Большинство пк игроков могут только клянчить игры Сони а когда эти игры выходят они их тупо пиратят.Нормальных пк игроков слишком мало что бы обеспечивать хорошие продажи.
Конечно, сейчас руководители Сони, которые тонну собак съели на бизнесе, прислушаются к ноунейму с пг. Бегут и падают.
100% неблагодарные свиньи
Например я бы может и купила, только сони не даёт мне этой возможности. Остаётся народный сайт.
Ещё 100$ за игру 2х летней давности попросили, точно вошли бы в топ продаж.
Конечно нет смысла заморачиваться. Надо сразу выпускать одновременно в день релиза и на консолях, и на ПК. Вот тогда и выхлоп будет больше и заинтересованность. А тут извините, полную стоимость платить за игру, которая уже вышла несколько лет назад и пройдена всеми кто хотел либо на консолях (да-да, открою секрет, у многих ПК-игроков еще и консоли есть), либо на ютубе.