Horizon Forbidden West неплохо стартовала в Steam, но не без проблем

Вчера на персональных компьютерах состоялся релиз еще одной эксклюзивной игры Sony — Horizon: Forbidden West Complete Edition. Игра дебютировала в Steam довольно неплохо — на пике дня в нее одновременно играло более 25 000 человек. Кроме того, собрано более 976 отзывов, из которых 92% положительные.
Хотя большинство пользователей сообщают, что игра работает довольно гладко, у некоторых возникли проблемы. Пользователи платформы Valve жалуются, в частности на неисправный HDR, неработающие сохранения, управление и плохую производительность. Последняя проблема может возникать при беспроводном использовании контроллера DualSense. Есть два довольно простых решения: вы можете использовать провод или включить ввод Steam в настройках приложения.
Разработчики в курсе данной проблемы и заявили следующее:
Нам известны сообщения о проблемах с производительностью при беспроводном использовании контроллера DualSense. Пока мы работаем над исправлением, в качестве обходного пути вы можете подключить контроллер по кабелю. Если вы хотите продолжать использовать контроллер по беспроводной сети, попробуйте включить Steam Input.
https://gamegpu.com/rpg/role-playing/horizon-forbidden-west-test-gpu-cpu
Оптимизация добротная)
Играют на пека 2000х годов, и жалуются что оптимизация плохая
Ну вот, началось! Вспоминается оптимизация первой части, пока спустя год её не довели до идеала. Походу и тут такое будет. Так ещё и пельменной бабой играть!!!!!
Нормально там все с оптимизацией! баг только с DualSense когда подкл его без провода видео карта не грузится на 100%. Прежде чем пи зде ть изучи новость а не только по заголовку суди.
У меня ещё генерация кадров работает со стартерами, пришлось выключить,надо патчить походу, а так да, по сравнению с первой релиз куда лучше, хотя пока с горы не спустишься, фпс прыгает, а уже потом стабильно прям все оч хорошо, я сразу пошел все побочки делать , играю на оч высокой сложности, прям каеф
Изучай:
Пользователи платформы Valve жалуются, в частности на неисправный HDR, неработающие сохранения, управление и плохую производительность.
Зачем играть на сложном и портить впечатления, когда можно проходить на лёгком и кайфовать? Я раньше тоже любил играть на самом сложном, пока не осознал какая это потеря времени и тупое задротство.
Сорян бро, но на лёгком играют боты, я киберспортик и кайфую от сложности, победа над врагами слаще, и никак не портит впечатление.