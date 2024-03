Количество одновременных игроков в Horizon Forbidden West на PC достигло 40 тысяч человек

Не бывает так, что один день был похож на другой. После того как игра Horizon Forbidden West на PC в Steam достигла пика в 35 тысяч одновременных игроков после запуска, в это воскресенье этот показатель стал еще выше. По данным SteamDB, на платформе было зарегистрировано более 40 тысяч одновременных игроков, наслаждающихся приключениями Элой и компании.

Тем самым игра обошла The Last of Us и заняла почетное 5-е место среди игр PlayStation Studios с наибольшим количеством одновременных игроков в сервисе Steam. Следующая в списке - ее предшественница, Horizon Zero Dawn, в августе 2020 года собравшая свыше 56 тысяч человек.

Безусловным лидером остается Helldivers 2 с пиком более 458 тысяч. На втором месте - God of War с 73 тысячами, а на третьем - Marvel's Spider-Man с 66 тысячами. Теперь остается только гадать, сможет ли Horizon Forbidden West в ближайшее время добиться очередного пика, поскольку ее высоко оценили все, кто в нее играет.

Вполне возможно, что в ближайшее время интерес к Horizon Forbidden West на PC возрастет, поскольку игра получила высокую оценку от Digital Foundry, портала, изучающего производительность и графику в играх. А вот насколько он будет высок? Нам остается только ждать.