ММО по Horizon от NCSoft, возможно, будет иметь подзаголовок Land of Salvaton

В результате возможной утечки стало известно название онлайновой MMO-игры по мотивам серии Horizon от Guerrilla Games, которая, по слухам, находится в разработке у корейской компании NCSoft, специализирующейся в этой области.

Речь идет о Land of Salvation, хотя все это следует воспринимать как слухи, без официальных подтверждений от компаний даже относительно фактического существования игры.

Название появилось после регистрации NCSoft нового доменного имени, ссылающегося именно на Land of Salvation, которое, таким образом, представляется, по крайней мере, проектом, находящимся на определенной стадии разработки в корейской команде.

Уже давно ходят разговоры о возможной онлайн-игре типа MMO, сосредоточенной вокруг мира Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West, которая станет частью знаменитой экспансии Sony в многопользовательский и онлайновый мир.

Поэтому среди множества планируемых живых сервисов будет и эта новая интерпретация серии от Guerrilla Games, о которой практически ничего не известно, начиная с самого ее существования, поскольку она никогда не была анонсирована или подтверждена.

По крайней мере, на ранних этапах проект, похоже, разрабатывался непосредственно в Guerrilla, но позднее соглашение о сотрудничестве с NCSoft должно было перенести основную часть работы на аутсорсинг.