На Horizon Forbidden West Burning Shores обрушилась волна негативных отзывов. Многие фанаты критикуют тему ЛГБТ ©

Нам не пришлось долго ждать реакции игроков на новый сюжет в дополнения Burning Shores для Horizon Forbidden West. Через несколько часов после появления возможности поставить оценку, у игры не Metacritic было 39 отрицательных отзывов из 36 положительных, и многие игроки не скрывают, что именно тематика ЛГБТ им кажется неприемлемой. Кто-то все-таки ссылается на непродолжительность истории, однако, нет сомнений, что проблема заключается именно в ориентации самой Элой.

4 часа лесбийского ЛГБТ-мусора, которое впихивают людям, и не важно, насколько мне понравились Zero Dawn и Forbiddent West, я больше никогда не потрачу свои деньги на эту франшизу. Пока! 1 за графику.



Это dlc ясно показывает, что Sony превратила PlayStation в левую платформу для проявления самовлюбленных идеологий и влияния на гомосексуализм через лесбийскую порнографию, чтобы угодить определенной аудитории, игнорируя 99% людей, ответственных за прибыль компании!!!



Не существует разнообразия, равенства, демократии и свободы слова, если только одна сторона имеет право голоса и заставляет людей слушать все их ****, сказанные через идеологические сообщения, чтобы сформировать мир по своему вкусу!!!



Еще одна сильная женщина, выступающая в защиту ЛГБТ - мне это так надоело. Они оскорбляют белых мужчин, чтобы больше не получать от меня денег.

Разумеется, нельзя не отметить, что существуют и весьма положительные мнения о продукции:

Одно из лучших DLC. На PS5 графика выглядит просто потрясающе при 60FPS. Guerrilla снова сделала это с этой игрой, это шедевр. 10/10 для меня



Графика просто великолепна. Новое DLC "Burning Shores" для Horizon заметно выигрывает в плане графики благодаря эксклюзивности на PS5. В дополнение к захватывающей дух обстановке мы наблюдаем за интересным развитием главной героини, Элой. Must have на PS5 и для меня лучшее DLC за всю историю!



Великолепное DLC. Мне понравилось абсолютно все. Музыка, геймплей, сюжет, персонажи, графика. Исследовать этот мир и проходить через историю было невероятно интересно. Спасибо разработчикам за то, что подарили нам эту замечательную игру.

Horizon Forbidden West Burning Shores подвергается нападкам со стороны игроков на Metacritic как раз из-за темы ориентации - на данный момент это самая низко оцененная сообществом игра из этой вселенной.

Это уже вторая крупная IP Sony, в которой появляется ЛГБТ-тема, и даже некоторые журналисты сравнивают Horizon Forbidden West Burning Shores с The Last of Us Left Behind, потому что и в этом случае у главного героя были близкие отношения с другой девушкой - правда, тут, уже нужно различать саму подачу событий.