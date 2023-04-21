На Horizon Forbidden West Burning Shores обрушилась волна негативных отзывов. Многие фанаты критикуют тему ЛГБТ

Нам не пришлось долго ждать реакции игроков на новый сюжет в дополнения Burning Shores для Horizon Forbidden West. Через несколько часов после появления возможности поставить оценку, у игры не Metacritic было 39 отрицательных отзывов из 36 положительных, и многие игроки не скрывают, что именно тематика ЛГБТ им кажется неприемлемой. Кто-то все-таки ссылается на непродолжительность истории, однако, нет сомнений, что проблема заключается именно в ориентации самой Элой.
4 часа лесбийского ЛГБТ-мусора, которое впихивают людям, и не важно, насколько мне понравились Zero Dawn и Forbiddent West, я больше никогда не потрачу свои деньги на эту франшизу. Пока! 1 за графику.
Это dlc ясно показывает, что Sony превратила PlayStation в левую платформу для проявления самовлюбленных идеологий и влияния на гомосексуализм через лесбийскую порнографию, чтобы угодить определенной аудитории, игнорируя 99% людей, ответственных за прибыль компании!!!
Не существует разнообразия, равенства, демократии и свободы слова, если только одна сторона имеет право голоса и заставляет людей слушать все их ****, сказанные через идеологические сообщения, чтобы сформировать мир по своему вкусу!!!
Еще одна сильная женщина, выступающая в защиту ЛГБТ - мне это так надоело. Они оскорбляют белых мужчин, чтобы больше не получать от меня денег.
Разумеется, нельзя не отметить, что существуют и весьма положительные мнения о продукции:
Одно из лучших DLC. На PS5 графика выглядит просто потрясающе при 60FPS. Guerrilla снова сделала это с этой игрой, это шедевр. 10/10 для меня
Графика просто великолепна. Новое DLC "Burning Shores" для Horizon заметно выигрывает в плане графики благодаря эксклюзивности на PS5. В дополнение к захватывающей дух обстановке мы наблюдаем за интересным развитием главной героини, Элой. Must have на PS5 и для меня лучшее DLC за всю историю!
Великолепное DLC. Мне понравилось абсолютно все. Музыка, геймплей, сюжет, персонажи, графика. Исследовать этот мир и проходить через историю было невероятно интересно. Спасибо разработчикам за то, что подарили нам эту замечательную игру.
Horizon Forbidden West Burning Shores подвергается нападкам со стороны игроков на Metacritic как раз из-за темы ориентации - на данный момент это самая низко оцененная сообществом игра из этой вселенной.
Это уже вторая крупная IP Sony, в которой появляется ЛГБТ-тема, и даже некоторые журналисты сравнивают Horizon Forbidden West Burning Shores с The Last of Us Left Behind, потому что и в этом случае у главного героя были близкие отношения с другой девушкой - правда, тут, уже нужно различать саму подачу событий.
Вот такое должно быть описание игры везде где продаётся!
Тогда игру покупать никто не будет а тут тебе кот в мешке)
Все верно. А вообще, забавно наблюдать за чивисами, которые мол "это все ради нааас, это забоооооота".. это ж надо быть настолько наивным бараном, что б в это верить. Не знаю кто и для чего это мутит, но то что людьми манипулировать проще простого - это факт
Да там вообще крах! Прикиньте, в игре у мужика был помощник - искусственный интеллект с голосом женщины. Так она (ИИ) покончила собой из-за того, что этот мужик её угнетал !!! Как спросите вы? Он понизил ей настройки материнства до 51%, а безразличие увеличил до 62, чтобы она лучше работала. Ну и давал ей различные поручения... типа сделай то, сделай это. Она короче жалобно просит Элой - её прикончить, так как не может больше терпеть своего хозяина.... Там на западе уже все с этим ЛГБТ в край долбанулись !!!
Ты что, главное что две отважные сильные и независимые женщины нашли друг друга, добились равноправия и покарали этого белого токсичного мужика с его токсичной ракетой, угнетателя и поработителя женщин во плоти и в цифре! Сюжет просто прекрасен, смел, свеж, небанален, и, даже не побоюсь этого слова, шедеврален))
Та трындец Сам в шоке от всего происходящего!
Да! А самое забавное, что мужик просто хотел свалить с этой планеты, подальше от этих феминисток! А они его не пускают... 🤣🤣🤣
У меня в городе одна мамаша 6-ти месячного ребёнка в мусорный бак выкинула, при -35, без всяких "понизил ей настройки материнства до 51%" и ничего, руки на себя накладывать не собирается. А тут набор нулей и единиц суециднутся хочет
у набора единиц это не имеет ни малейшего смысла. Он не устает, чтобы жаловаться на работу. А отношение ему вообще до лампочки, потому что понятие "угнетение" или "оскорбление" для него чуждо.
Если честно, достали эти питорские темы во всех фильмах, сериалах, книгах и играх, которые сейчас выходят. Мерзость и рвота это всё, вот что я вам скажу, братцы!!
Мужик пытается хоть как то спасти человечество, приходят две дуры и... нет мужика
Реально сколько же у них там отбитых на голову,ведь любой контент обгадят своей толерастией.
После ластухи 2 все уже было понятно, я пойму конечно только тех, кто покупал ради демонов плойку.
А ведь раньше сони ассоциировались с приятными качественными экзами, например гов в котором было много полуобнажённых красивых женщин с которыми Кратос мог проверить кровати на прочность или серия Killzone с брутальными бравыми мужиками воюющие с хелгастами. В наше время уже во время анонса новых игр от сони я понимаю что в их играх обязательно будет в наличий повестка, и от них игр я уже не жду
Извините, но то что это повесточный мусор было понятно ещё по началу первой части. Сейчас просто немного новый уровень того же самого дна.
Вот и ответ, почему недоступно в РФ.
Ну а что вы хотели?Сонька тоже прогнулась под все повесточки сша!!!
а вот критики довольны ))
А вообще 39 бомбящих шовиниста, явно достаточно для звания "самая низко оцененная сообществом игра из этой вселенной". Любая хентайная игра пароварки с рейтингом 100% основанном на 10 обзорах так же заслуживает ежедневного блога на Playground с желтушным заголовком типа "самая популярная игра в Steam".
А сколько надо?)
Например 12167, 9696 или в качестве платного ДЛС хватит и 922.
Однако нынешним людям с отсутствующими извилинами, достаточно лишь громкого вброса в названии, двойных стандартов и порой откровенно лживых и манипулятивных ярлыков. А вот критическое мышление и логика - никому не нужный пережиток прошлого.
Признаюсь хотел посмотреть прохождение длц но как только взглянул на Элой и азиатку а потом узнал про их отношения то понял игра не для меня, так что прощай Хорайзен и спасибо.
Насмотришься всего этого ЛГБТ мусора в играх, фильмах, сериалах и становится страшно что самому можно превратиться в пи....са)))
Ради себя же самого, перестань тогда смотреть на это. )
Никогда ж не знаешь откуда прилетит)
Страхи становятся реальностью
влияния на гомосексуализм через лесбийскую порнографию - это как? Я не могу понять. Я даже представить и смоделировать не могу.
Гомосексуализм, чисто терминологически, подразумевает однополые отношения. И лесбиянство попадает под этот критерий.
единственное звено, которое пропустили в сей сюр цепочке - трансгендеризм. Может хотели написать "влияние на гомосексуализм трансгендеризмом через лесбийскую порнографию"? Чтобы геи становились трансами-лесбухами и дальше в один котел?
Тут надо понимать. Может быть не всё так однозначно. В последний хорайзон неё играл. Скажите эти лесбухи они секасные или это стремные волосатые жирухи?
Где ж были эти "фанаты" в лесбийско-гомо-трансгендерном Масс Эффэкте? Как много школо-фанатов подарили Джонни Сильвирхерду женское тело в кибервсранке, или лизало половую щель у Джуди Альцгеймерс? А ориентация Цири из видьмака ни у кого пуканчик не подогрела?
А, ну да...
ЭТО ДРУГОЕ!
Каждый раз угораю с этих даунов кста. Верещат только на тему тех произведений, на которые им и так изначально было плевать.
Особенно касательно Цири. Я помню волну любви и обожания, захлестнувшую рунеты. Хотя сам персонаж довольно гадкий и мерзкий, те, кто читали книги, знают о чем речь, ну да не суть. Чот никто особо не верещал по поводу её ориентации, особенно в скрепной Блинолопатии. Хотя мое мнение таково - если уж ты принципиально такой весь из себя гомофоб, то изволь стоять на своём мнении без вот этих вот изворачиваний в духе "нинавижу п_д_ров, оууу, лисбияночьки оляля, оу, трапики, ммм, фурричьки я кста гомофоб никто не забыл, ух-ты футанаричьки, 20 баксов есть 20 баксов".
По поводу мас эффекта и киберпанка сравнения вообще некоректно, то да действительно это другое, ибо там был выбор хочешь будь гамосек не хочешь будь нормальным, а тут что ? выбора нет, хочешь роман романси эту бабу и будь лезби, альтернативы нет. А Цири так то би ей все равно с кем крутить мужик или баба
Как ты мог понять, все дело в подаче, никто не загонял эту тему ради этой темы как сейчас, даже вон балдурс гейт 3 был нормальным с М и Ж, а недавно сделали чтобы ты гендер выбирал, но никто не чихнул на эту тему.
Помню, лет 5 назад, юный видьмачок из школы хомячка доказывал мне, что Цири не совсем лезба потому что в книге ее почти отпердолил какой-то там мужик и умер в процессе, а в игре есть ВЫБОР, и она предлагает какому там селюку из Скелиге поцеловаться. Видать выбор в этой игре, не считается и ггня просто обязана была расставлять ножки перед царем карха, другом нора-негром, ещё одним негром, безруким тенакт ну и весельчаком из озерам.
Ну футанари это действительно другое, трапы фуу
Негативные отзывы, связанные с ЛГБТ-тематикой очевидно были только из нашей страны) Вот честно, абсолютно по барабану с кем там будет Элой целоваться, жить, куда важнее, что ДЛЦ получилось интересным, правда коротким, но это было понятно исходя из ценника игры, с отличной графикой и с дальнейшим развитием сюжета. Т.к. Элой это клон Элизабет Собек, а она крутила роман c Тильдой, да и в первой части были намёки на её вкусы, то уже исходя из этого можно было предположить, что героиня игры будет такой же. Главное, чтобы не заставляли играть за 3,14дараса, который всю игру будет приставать к другим мужикам, чтобы почпокаться. Ну а вообще, по чесноку, у игрока должен быть выбор, каким персонажем он хочет играть, без всяких насильных лгбт-пропаганд.
И когда в Японии тоже сливали тлоу 2 массами, там тоже наша страна виновата?
где и кто сливал??? Ты продажи и оценки TLOU 2 видел вообще? По TLOU 2 придирки игроков были по тому, как слили Джоэла и не всегда уместный геймплей за Эбби, которая всем не нравилась во многом из-за убийства Джоэла, а потом уж из-за своего внешнего вида.
А вот и обобщение про продажи, может и лгбт надо было обобщать? Не везде понравилась подача сюжета про лгбт
что за бред ты несёшь вообще? У тебя в глупой башке одно лгбт только крутится
Чучело, читай что ты написал сначала, ты указал на конкретную страну, я тоже указал, но потом ты привел пример "каких то продаж и оценок", может пояснишь про эти продажи и оценки? Или ты хочешь сказать что просто так сливаю игру без оснований?