ПК-версия Horizon Forbidden West: Complete Edition получила обновление 1.1 с различными исправлениями и улучшениями

Студия Nixxes выпустила второе обновление для ПК-версии Horizon Forbidden West: Complete Edition. Патч 1.1 содержит различные оптимизации, исправления ошибок и улучшения стабильности. Теперь можно переназначить клавишу TAB, а также реализована возможность изменения положения HUD на сверхшироких мониторах.
Кроме того, обновление содержит ряд других исправлений и улучшений. Более подробную информацию вы найдете в официальных примечаниях к патчу вот здесь.
Команды Nixxes и Guerrilla продолжают внимательно следить за сообщениями игроков и активно работают над будущими патчами, которые будут содержать еще больше исправлений и оптимизаций.
дайте патч ноут
Сегодняшний патч для Horizon Forbidden West Complete Edition содержит различные оптимизации, исправления ошибок и улучшения стабильности. Теперь можно переназначить клавишу TAB, и мы реализовали опции для изменения положения HUD на сверхшироких мониторах.
Это обновление также включает в себя несколько других исправлений ошибок и улучшений. Дополнительные сведения см. в примечаниях к выпуску ниже. Мы благодарим всех игроков, которые делятся отзывами. Команды Nixxes и Guerrilla продолжают внимательно следить за отчетами и активно работают над будущими патчами с исправлениями ошибок и оптимизацией.
Примечания к выпуску
Переназначение TAB теперь работает правильно.
В меню настроек добавлены параметры широкоэкранного масштабирования HUD.
Различные оптимизации и улучшения стабильности.
Пользовательские настройки сложности теперь работают правильно.
Улучшена реакция Shieldwing при использовании управления мышью и клавиатурой.
Исправлено повреждение графики водопадов при использовании генерации кадров DLSS.
Исправлены проблемы с освещением, которые могли возникнуть в поселениях Тенакта.
Основная интенсивность вибрации для контроллеров DualSense больше не сбрасывается при каждой игровой сессии.
Настройки HDR были перенесены в меню дисплея, чтобы можно было просматривать изменения в реальном времени.
Возможность отключить почтовый ящик в видеороликах при использовании сверхшироких соотношений сторон теперь также доступна в панели запуска.
Исправлены визуальные проблемы с предварительным просмотром сохранений при включенном HDR.
Различные мелкие исправления пользовательского интерфейса.
так и не исправили f16C
?
F16C (16-bit Floating-Point conversion) — набор инструкций, используемый в процессорах архитектуры x86
p.s. короче, люди, до сих пор сидящие на древнем железе, негодуют
Процессоры с процессорами F16C
AMD :
на базе Jaguar и более новыми процессорами
на базе Puma и более новыми процессорами
«Heavy Equipment»
на базе Bulldozer, четвертый квартал 2011 года
процессоры на базе Piledriver, четвертый квартал 2012 года
на базе Steamroller процессоры, первый квартал 2014 года
на базе экскаватора процессоры и новее, 2015 год
Zen- процессоры на базе, Q1 2017
Zen + -based, Q2 2018
Zen2 процессоры, Q3 2019
Intel :
Ivy Bridge процессоры и новее
Эммм F16C это (филиальный архив) если так можно выразится AVX 1 !!!! Не 2 , а именно 1, т.е. по сути одно и то-же ... и стоит сделать парочку изменений в самом ЕХЕ , как о чудо игра запускается, что и говорит о том, что не в железе дело ...
Игра офигенно выглядит, и не плохая оптимизация по современным меркам. Хорошее впечатление от графической и технической части.
Что то у меня в стим 9.9 мб скачалось и всё) это не патч а фикс какой-то
Пропажу звука исправили особенно голоса речи ?
А где можно патч скачать?
На Русторке, в раздачи от Рамзеса🙏🤗
Пельменное лицо уже пофиксили, можно играть?
И в правду хомячок пропал?
Где скачать на пиратку Патч?
на любом трекере свежие репаки есть
Нужне отдельно патч
Именно , ведь тема про патч
обычно чуть позже после подобных новостей выкладывают, так что ждёмс
Ещё пяток таких патчей и можно будет поиграть.
Вот, кстати, правильная ссылка на описание патча:
https://steamcommunity.com/games/2420110/announcements/detail/4196865993345323109?snr=2___