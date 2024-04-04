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Horizon: Forbidden West 18.02.2022
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.2 1 740 оценок

ПК-версия Horizon Forbidden West: Complete Edition получила обновление 1.1 с различными исправлениями и улучшениями

butcher69
Новости

Студия Nixxes выпустила второе обновление для ПК-версии Horizon Forbidden West: Complete Edition. Патч 1.1 содержит различные оптимизации, исправления ошибок и улучшения стабильности. Теперь можно переназначить клавишу TAB, а также реализована возможность изменения положения HUD на сверхшироких мониторах.

Кроме того, обновление содержит ряд других исправлений и улучшений. Более подробную информацию вы найдете в официальных примечаниях к патчу вот здесь.

Команды Nixxes и Guerrilla продолжают внимательно следить за сообщениями игроков и активно работают над будущими патчами, которые будут содержать еще больше исправлений и оптимизаций.

23
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Doomslayer225

дайте патч ноут

6
tstrekalovsky

Сегодняшний патч для Horizon Forbidden West Complete Edition содержит различные оптимизации, исправления ошибок и улучшения стабильности. Теперь можно переназначить клавишу TAB, и мы реализовали опции для изменения положения HUD на сверхшироких мониторах.

Это обновление также включает в себя несколько других исправлений ошибок и улучшений. Дополнительные сведения см. в примечаниях к выпуску ниже. Мы благодарим всех игроков, которые делятся отзывами. Команды Nixxes и Guerrilla продолжают внимательно следить за отчетами и активно работают над будущими патчами с исправлениями ошибок и оптимизацией.

Примечания к выпуску

Переназначение TAB теперь работает правильно.

В меню настроек добавлены параметры широкоэкранного масштабирования HUD.

Различные оптимизации и улучшения стабильности.

Пользовательские настройки сложности теперь работают правильно.

Улучшена реакция Shieldwing при использовании управления мышью и клавиатурой.

Исправлено повреждение графики водопадов при использовании генерации кадров DLSS.

Исправлены проблемы с освещением, которые могли возникнуть в поселениях Тенакта.

Основная интенсивность вибрации для контроллеров DualSense больше не сбрасывается при каждой игровой сессии.

Настройки HDR были перенесены в меню дисплея, чтобы можно было просматривать изменения в реальном времени.

Возможность отключить почтовый ящик в видеороликах при использовании сверхшироких соотношений сторон теперь также доступна в панели запуска.

Исправлены визуальные проблемы с предварительным просмотром сохранений при включенном HDR.

Различные мелкие исправления пользовательского интерфейса.

1
Doomslayer225 tstrekalovsky

так и не исправили f16C

-1
tstrekalovsky Doomslayer225
f16C

?

0
natrogrii tstrekalovsky

F16C (16-bit Floating-Point conversion) — набор инструкций, используемый в процессорах архитектуры x86

p.s. короче, люди, до сих пор сидящие на древнем железе, негодуют

Спойлер

Процессоры с процессорами F16C

AMD :

на базе Jaguar и более новыми процессорами

на базе Puma и более новыми процессорами

«Heavy Equipment»

на базе Bulldozer, четвертый квартал 2011 года

процессоры на базе Piledriver, четвертый квартал 2012 года

на базе Steamroller процессоры, первый квартал 2014 года

на базе экскаватора процессоры и новее, 2015 год

Zen- процессоры на базе, Q1 2017

Zen + -based, Q2 2018

Zen2 процессоры, Q3 2019

Intel :

Ivy Bridge процессоры и новее

2
Ang Dark natrogrii

Эммм F16C это (филиальный архив) если так можно выразится AVX 1 !!!! Не 2 , а именно 1, т.е. по сути одно и то-же ... и стоит сделать парочку изменений в самом ЕХЕ , как о чудо игра запускается, что и говорит о том, что не в железе дело ...

-1
Gelyr

Игра офигенно выглядит, и не плохая оптимизация по современным меркам. Хорошее впечатление от графической и технической части.

4
GlamDodgeX

Что то у меня в стим 9.9 мб скачалось и всё) это не патч а фикс какой-то

2
Dixon_V

Пропажу звука исправили особенно голоса речи ?

2
inkomniak

А где можно патч скачать?

0
Baikal_Irkutsk

На Русторке, в раздачи от Рамзеса🙏🤗

0
Бабушка Жу_Жу

Пельменное лицо уже пофиксили, можно играть?

0
Maksimall

И в правду хомячок пропал?

0
makc2142

Где скачать на пиратку Патч?

-1
Rorschach93

на любом трекере свежие репаки есть

2
makc2142 Rorschach93

Нужне отдельно патч

0
Комментарий удален
makc2142 tstrekalovsky

Именно , ведь тема про патч

0
natrogrii

обычно чуть позже после подобных новостей выкладывают, так что ждёмс

1
Станислав Буянов

Ещё пяток таких патчей и можно будет поиграть.

Вот, кстати, правильная ссылка на описание патча:

https://steamcommunity.com/games/2420110/announcements/detail/4196865993345323109?snr=2___

-1