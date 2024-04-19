ПК-версия Horizon Forbidden West работает на 16% быстрее благодаря Resizable BAR и последним обновлениям

Релиз Horizon Forbidden West на ПК прошел гладко. Игра хорошо работала на всех графических процессорах, но имела особенности для оборудования Radeon. RX 7900 XT обеспечивает такую же частоту кадров, как и RTX 4080, а 7900 XTX довольно близка к 4090. С тех пор было выпущено несколько обновлений игры, а профиль Resizable BAR был включен для карт GeForce (v552.12 GR драйвер). Впоследствии мы видим значительный рост производительности по всем направлениям.
Наибольший прирост мы видим при разрешении 1080p. Благодаря последним обновлениям драйверов и игры GeForce RTX 4090 работает на 16%, 14% и 10% быстрее при разрешении 1080p, 1440p и 4K соответственно. Ранее наблюдался минимальный прирост производительности при генерации кадров на основе DLSS 3 по сравнению со стандартным временным масштабированием. Недавние обновления также помогают в этом плане.
Производительность при масштабировании незначительно повышается, а генерация кадров становится на 15–20 % быстрее, чем раньше. Это все еще далеко от идеала (обычно мы видим двукратное увеличение частоты кадров), но на данный момент этого достаточно.