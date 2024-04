ПК-версия Horizon Forbidden West вошла в десятку самых продаваемых игр в США на неделе, завершившейся 23 марта, сообщил аналитик Мэт Пискателла, назвав это "еще одним отличным дебютом для Sony на платформе Windows".

"Horizon Forbidden West для PC вошла в десятку самых продаваемых игр на американском рынке за неделю, завершившуюся 23 марта, несмотря на то, что на предыдущей неделе она не входила в сотню лучших", - написал Пискателла, ссылаясь на данные о долларовых продажах, собранные компанией Circana, бывшей NPD.

О чем говорит нам эта информация? По сути, о двух вещах. Первое - о том, что рынок ПК представляет для Sony большой интерес, способен приносить удовлетворение, и японская компания, безусловно, вправе относиться к нему с еще большим почтением.

Второе — ситуация с релизом The Last of Us Part 1, очевидно, подтолкнула пользователей ПК к осторожности и отказу от предварительных заказов в отсутствие отзывов, подтверждающих качество продукта.

Именно хорошая работа, проделанная Nixxes с Horizon Forbidden West, может стать новой отправной точкой для PlayStation на PC, именно с учетом кроссплатформенной стратегии, которая может побудить студии Sony разрабатывать две версии одновременно.