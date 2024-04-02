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Horizon: Forbidden West 18.02.2022
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.1 1 636 оценок

ПК-версия Horizon Forbidden West вошла в десятку самых продаваемых игр в США

butcher69
Новости

ПК-версия Horizon Forbidden West вошла в десятку самых продаваемых игр в США на неделе, завершившейся 23 марта, сообщил аналитик Мэт Пискателла, назвав это "еще одним отличным дебютом для Sony на платформе Windows".

"Horizon Forbidden West для PC вошла в десятку самых продаваемых игр на американском рынке за неделю, завершившуюся 23 марта, несмотря на то, что на предыдущей неделе она не входила в сотню лучших", - написал Пискателла, ссылаясь на данные о долларовых продажах, собранные компанией Circana, бывшей NPD.

О чем говорит нам эта информация? По сути, о двух вещах. Первое - о том, что рынок ПК представляет для Sony большой интерес, способен приносить удовлетворение, и японская компания, безусловно, вправе относиться к нему с еще большим почтением.

Второе — ситуация с релизом The Last of Us Part 1, очевидно, подтолкнула пользователей ПК к осторожности и отказу от предварительных заказов в отсутствие отзывов, подтверждающих качество продукта.

Именно хорошая работа, проделанная Nixxes с Horizon Forbidden West, может стать новой отправной точкой для PlayStation на PC, именно с учетом кроссплатформенной стратегии, которая может побудить студии Sony разрабатывать две версии одновременно.

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Комментарии: 19
Ваш комментарий
Serj77777

То есть качество портов станет лучше,а все сонибои,которые надеялись на прекращение "сливов" на ПК,теперь могут порадоваться за бояр.)Игра выглядит великолепно,никто так не делает как Сони,но сюжет,персонажи,диалоги...как плохой сериал,в котором все мужчины клоуны и дегенераты,а женщины мерзкие стервы со страшными рожами... Я серьёзно,эти разноцветные дэбилы сильно портят для меня игру,а Элой...лучше бы она была немой.)

3
Гемор

Про "отправную точку" забавно, конечно, поржал. Почему "отправной точкой" не стал тот же дейс гон и более ранние порты экзов? Только сейчас опомнились, что нужно помнить про техническое состояние, а до этого как получилось, так получилось?

0
RickeyIMBA

на релизе и год оф вар и дейс ган чинили месяцами, да и вообще это игры с пс4 они их умудрились сделать кривыми на старте, в дейсган было очень много проблем ее чинили полгода никто это уже не помнит

-4
RickeyIMBA

анчартед и рэтчет и кланк так же вышли сломанные баги с управлением и тд

-3
Гемор RickeyIMBA

Я про то и говорю. Почему они не стали отправными точками? Только сейчас опомнились, что нужно уделять время техническому состоянию еще до релиза?

-1
caliskan

Потому что ластуха это худший порт у них был. Ни одна из игр сони так хреново не шла на ПК. В других мелкие баги или высокое потребление памяти было только

1
jax baron

норм.

0
saa0891
0
Олег Дудин

Разрабы сами убивают всё желание делать предзаказы игр.

0
ckott4

Ну вот, терпилы, а говорили, что sweet baby inc во всё виновата, а оказывается, сами жрут и просят добавочки )))) Когда там обратка "токсичным" геймерам прилетит? Думаю, уже можно начинать притягивать )))

0
Great-heartedElio

Вообще, если подумать, она самый стрёмный женский перс за всю историю игр? Или были хуже?

-1
Evil_Knievel

помесь крысы с кабаном) тоже блевотно

-2
FallenWings

Это да, гг сделали прям максимально не привлекательной, на нее смотришь и игру даже запускать хочется.

-3
mrKAB2N FallenWings

Дело даже не во внешнем виде, Элой максимально пресная, не интересная, скучная, как и сюжет игры, притянутые за уши, за DLC даже говорить не хочется)

2
ka27 mrKAB2N

Абсолютно никакущая, но выставляют её сильной у которой всё получается, многие мужики боятся её обидеть: https://youtu.be/QN8xd1gBMtQ?list=PLBQZw10QuzpAWQeZNe_XyIQADOGwuAtL2&t=1502 (нет нет нет... вы независимые... и сильные.... и красивые... ой я не то хотел сказать... не подавай на меня в суд... пожалуйста....) чё мужикам в постапокалиптическом мире боятся то... смертельных феменистических судов... Считает себя главной, командует вместо принца: https://youtu.be/dMkH_aZrEj4?list=PLkqEQNce8qWFF77GGCoS5U5pMplZGYTCK&t=1271 , все мужики ей присягают в верности, а люди кланяются(в прямом смысле): https://youtu.be/el-VOE-_99E?list=PLkqEQNce8qWFF77GGCoS5U5pMplZGYTCK&t=20437 Я как только первая часть вышла сразу сказал, что она будет лезбухой во второй https://youtu.be/dMkH_aZrEj4?list=PLkqEQNce8qWFF77GGCoS5U5pMplZGYTCK&t=792 с ней уже в первой части девицы заигрывали, а она особо и не против. Короче типичный "новый женский персонаж" (то есть плохая калька с мужика-качка)

0
SteadyMorgathus

Помоему у тебя предоз богинями.На улицу выйди посмотри на людей без макияжа))Мне она симпотична ,а тело так вообще топ.)

0
Muxacuk1983

Неделю уже играю в Horizon Forbidden West всё нравится , но сюжетка в первой части больше зашла .

-2
001fess

Не играю в херозону форбидон. Если первая часть такая скучная игра, то что будет во 2 части? Игра чисто для куколдов.

-2
FlagGes 001fess

Выучи значение слова куколд) А то на тупенького похож

2