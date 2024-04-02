ПК-версия Horizon Forbidden West вошла в десятку самых продаваемых игр в США на неделе, завершившейся 23 марта, сообщил аналитик Мэт Пискателла, назвав это "еще одним отличным дебютом для Sony на платформе Windows".
"Horizon Forbidden West для PC вошла в десятку самых продаваемых игр на американском рынке за неделю, завершившуюся 23 марта, несмотря на то, что на предыдущей неделе она не входила в сотню лучших", - написал Пискателла, ссылаясь на данные о долларовых продажах, собранные компанией Circana, бывшей NPD.
О чем говорит нам эта информация? По сути, о двух вещах. Первое - о том, что рынок ПК представляет для Sony большой интерес, способен приносить удовлетворение, и японская компания, безусловно, вправе относиться к нему с еще большим почтением.
Второе — ситуация с релизом The Last of Us Part 1, очевидно, подтолкнула пользователей ПК к осторожности и отказу от предварительных заказов в отсутствие отзывов, подтверждающих качество продукта.
Именно хорошая работа, проделанная Nixxes с Horizon Forbidden West, может стать новой отправной точкой для PlayStation на PC, именно с учетом кроссплатформенной стратегии, которая может побудить студии Sony разрабатывать две версии одновременно.
То есть качество портов станет лучше,а все сонибои,которые надеялись на прекращение "сливов" на ПК,теперь могут порадоваться за бояр.)Игра выглядит великолепно,никто так не делает как Сони,но сюжет,персонажи,диалоги...как плохой сериал,в котором все мужчины клоуны и дегенераты,а женщины мерзкие стервы со страшными рожами... Я серьёзно,эти разноцветные дэбилы сильно портят для меня игру,а Элой...лучше бы она была немой.)
Про "отправную точку" забавно, конечно, поржал. Почему "отправной точкой" не стал тот же дейс гон и более ранние порты экзов? Только сейчас опомнились, что нужно помнить про техническое состояние, а до этого как получилось, так получилось?
на релизе и год оф вар и дейс ган чинили месяцами, да и вообще это игры с пс4 они их умудрились сделать кривыми на старте, в дейсган было очень много проблем ее чинили полгода никто это уже не помнит
анчартед и рэтчет и кланк так же вышли сломанные баги с управлением и тд
Я про то и говорю. Почему они не стали отправными точками? Только сейчас опомнились, что нужно уделять время техническому состоянию еще до релиза?
Потому что ластуха это худший порт у них был. Ни одна из игр сони так хреново не шла на ПК. В других мелкие баги или высокое потребление памяти было только
норм.
Разрабы сами убивают всё желание делать предзаказы игр.
Ну вот, терпилы, а говорили, что sweet baby inc во всё виновата, а оказывается, сами жрут и просят добавочки )))) Когда там обратка "токсичным" геймерам прилетит? Думаю, уже можно начинать притягивать )))
Вообще, если подумать, она самый стрёмный женский перс за всю историю игр? Или были хуже?
помесь крысы с кабаном) тоже блевотно
Это да, гг сделали прям максимально не привлекательной, на нее смотришь и игру даже запускать хочется.
Дело даже не во внешнем виде, Элой максимально пресная, не интересная, скучная, как и сюжет игры, притянутые за уши, за DLC даже говорить не хочется)
Абсолютно никакущая, но выставляют её сильной у которой всё получается, многие мужики боятся её обидеть: https://youtu.be/QN8xd1gBMtQ?list=PLBQZw10QuzpAWQeZNe_XyIQADOGwuAtL2&t=1502 (нет нет нет... вы независимые... и сильные.... и красивые... ой я не то хотел сказать... не подавай на меня в суд... пожалуйста....) чё мужикам в постапокалиптическом мире боятся то... смертельных феменистических судов... Считает себя главной, командует вместо принца: https://youtu.be/dMkH_aZrEj4?list=PLkqEQNce8qWFF77GGCoS5U5pMplZGYTCK&t=1271 , все мужики ей присягают в верности, а люди кланяются(в прямом смысле): https://youtu.be/el-VOE-_99E?list=PLkqEQNce8qWFF77GGCoS5U5pMplZGYTCK&t=20437 Я как только первая часть вышла сразу сказал, что она будет лезбухой во второй https://youtu.be/dMkH_aZrEj4?list=PLkqEQNce8qWFF77GGCoS5U5pMplZGYTCK&t=792 с ней уже в первой части девицы заигрывали, а она особо и не против. Короче типичный "новый женский персонаж" (то есть плохая калька с мужика-качка)
Помоему у тебя предоз богинями.На улицу выйди посмотри на людей без макияжа))Мне она симпотична ,а тело так вообще топ.)
Неделю уже играю в Horizon Forbidden West всё нравится , но сюжетка в первой части больше зашла .
Не играю в херозону форбидон. Если первая часть такая скучная игра, то что будет во 2 части? Игра чисто для куколдов.
Выучи значение слова куколд) А то на тупенького похож