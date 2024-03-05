Sony и Nixxes Software представили системные требования для ПК-версии Horizon Forbidden West Complete Edition

Sony и Nixxes Software опубликовали официальные системные требования для ПК-версии Horizon Forbidden West Complete Edition. Кроме того, NVIDIA сообщила, что игра будет поддерживать DLSS 3 Frame Generation на старте.
ПК-геймерам понадобится Intel Core i3-8100 или AMD Ryzen 3 1300X с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce GTX 1650 или AMD Radeon RX 5500XT. Для игры также потребуется 150 ГБ свободного дискового пространства.
Для запуска игры в режиме 1080p/средние настройки с частотой 60 кадров в секунду ПК-геймерам потребуется Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 3600 с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 5700.
Для 1440p/60fps или 4K/30fps на высоких настройках Nixxes рекомендует использовать Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 7 3700X с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800.
Наконец, для наилучшего игрового процесса на ПК в 4K/очень высоких настройках с частотой 60 кадров в секунду разработчики рекомендуют использовать Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5700X с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900XT.
Horizon Forbidden West Complete Edition выйдет на ПК 21 марта. Для тех, кому интересно, игра не будет поддерживать эффекты трассировки лучей. И да, наряду с DLSS 3, игра будет поддерживать FSR 3.0 (а также XeSS).
Игроки на ПК смогут полностью настроить управление мышью и клавиатурой. И, как и все игры Sony, игра будет поддерживать DirectStorage. Horizon Forbidden West на PC также предложит разблокированную частоту кадров и настраиваемые параметры графики.
однако
относительно первой игры прилично так выросли хотя и то и это для пс4
игра ОЧЕНЬ похорошела по сравнению с первой часть. особенно dlc - вот там с тех стороны ребята оторвались (оно выходило только для ps5 ибо ps4 не тянула).
Что?! Какое там похорошение где ты его увидел?
Только наверно в фоторежиме есть изменения, те самые волосы на роже Элой на которые все теребонькали с воплями про некс ген графику.
Ну, посмотрим что там в реальности будет. Десяток патчей к первой игре на ПК говорит о том, что и эту часть на старте играть смысла нет.
Здесь портированием занималась другая студия.
мой 9-ти летний проц 4790K - пойдёт на средних в 1080
Лишний довод о том, что если вам (как и мне) не нужно 2к или 4к качество - зачем обновлять комп даже в 2024 году и гнаться за 15900ks процами?
нет тех игр, ради которых стоит тратить месячную зп на апгред компа.
у меня на 4770 в 1й части были лютейшие фризы и это на ссд. Пойти то оно у тебя пойдет, вот только комфортным геймплей такой не назовешь.
не мешай ему верить что 1080р в 30 фпс на средних это "тянет"
Регулярно на пегаче встречаю беливеров, у которых 720р/30 фпс = тянет. Сам же давно уверовал, что если в 2к на ультрах нет 60 кадров, значит не тянет. У каждого свое тянет.
я в третий фол играл на 7300GT в 1280х1024
очень даже тянула)
ну так тянуть и нормально играть это разное
большой вопрос оптимизации. одно дело требования "на бумаге". другое как оно будет в реальности :)
Размер игры пугает, а так вроде неплохие системные требования.
Неплохо. Главное чтобы шла без заиканий.
всякие ноуты с 4060 и i7-13ххх разве их не хватит ? Особенно конфигурации с 1 тб ссд и 32 гб рам
зависит еще от оптимизации вот в ретродемшен 2 и без длсс весьма пристойная картинка в 60 кадров а в как бы более коридорной -The Last of Us Part I даже с длсс компьютер мучается при картинке уровня как ретродемшен 2 на средних
Немного выше чем у последнего рэтчета, что в целом ожидаемо. Посмотрим как на выходе будет
только ратчет не выходил на пс4
требования должны быть не много НИЖЕ а не выше
Думаю для низких настроек как раз и будет графен уровня пс4. Для средних и выше уже уровень пс5 получается
Так это версия для пс5.
Жесть конечно требования, но ждём на торрентах
В чем требования жесткие? Помоему как раз самое то. Для средняка, где игра уже выглядит круто, требуется Ryzen 3600 и RTX 3060. Графику подкрутить и на кастомных настройках в 1080р можно спокойно играть.
Нормально для такого графона. Посмотрим как будет в реальности
Ну... на ультрах под длсс поиграешь в 60- 80 кадров.
150 гб это походу со всеми языками, надеюсь если оставить онли рус, вес прилично уменьшится
это в пиратке будет в репаке. Там часто выпиливают локализации ненужные и ролики сжимают если они не на движке игры.
Игра на PS5 в своё время весила с длс больше 120 гигов и только с русским языком и озвучкой, возьми текстуры более высокого качества (хотя текстуры там и так достаточно детализированые были) и вот 150 гигов тебе, поэтому не уверен что тут все прям языки добавили...
и что там такого что нужна 4080... где там прорыв в графике
На ультрах потянет)))
Сегодня япошку можно не ждать
ок жить можно.
хорошо что у меня не 4к монитор
приятно видеть свой хлам в "Very high"