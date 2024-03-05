Sony и Nixxes Software представили системные требования для ПК-версии Horizon Forbidden West Complete Edition

Sony и Nixxes Software опубликовали официальные системные требования для ПК-версии Horizon Forbidden West Complete Edition. Кроме того, NVIDIA сообщила, что игра будет поддерживать DLSS 3 Frame Generation на старте.

ПК-геймерам понадобится Intel Core i3-8100 или AMD Ryzen 3 1300X с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce GTX 1650 или AMD Radeon RX 5500XT. Для игры также потребуется 150 ГБ свободного дискового пространства.

Для запуска игры в режиме 1080p/средние настройки с частотой 60 кадров в секунду ПК-геймерам потребуется Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 3600 с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 5700.

Для 1440p/60fps или 4K/30fps на высоких настройках Nixxes рекомендует использовать Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 7 3700X с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800.

Наконец, для наилучшего игрового процесса на ПК в 4K/очень высоких настройках с частотой 60 кадров в секунду разработчики рекомендуют использовать Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5700X с 16 ГБ оперативной памяти и NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900XT.

Horizon Forbidden West Complete Edition выйдет на ПК 21 марта. Для тех, кому интересно, игра не будет поддерживать эффекты трассировки лучей. И да, наряду с DLSS 3, игра будет поддерживать FSR 3.0 (а также XeSS).

Игроки на ПК смогут полностью настроить управление мышью и клавиатурой. И, как и все игры Sony, игра будет поддерживать DirectStorage. Horizon Forbidden West на PC также предложит разблокированную частоту кадров и настраиваемые параметры графики.