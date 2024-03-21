Состоялся релиз ПК-версии Horizon Forbidden West: Complete Edition

21 марта 2024 года знаменует собой знаменательное событие: красочный приключенческий экшен Horizon Forbidden West: Complete Edition наконец-то добралась до ПК! В честь этого появился свежий трейлер.
Для тех, кто не знаком: Horizon Forbidden West - это приключенческая игра с открытым миром от Guerrilla Games, создателей знаменитой серии Killzone. В этой игре вы берете на себя роль Элой, бесстрашной охотницы, живущей в постапокалиптическом мире, где доминируют роботизированные животные.
В Complete Edition помимо основной игры вас ждет дополнение "Пылающие берега", где Элой отправляется на новое опасное задание в неизведанные земли.
В версии для ПК обещают поддержку масштабирования DLSS 3, FSR и XeSS, сглаживание DLAA, снижение задержки Reflex, ускорение загрузок DirectStorage, а также поддержку ультрашироких (21:9, 32:9) и множественных (48:9) мониторов, контроллера DualSense и русского языка.
Кто имел возможность взять в Стиме - поздравляю, а остальных приглашаю в пиратскую бухту, обещаю стоять на раздаче ближайшие дни
Уже есть на бухте?
И тут начинаешь понимать что Стим c его 50$ за игрулю аккурат для лохов.
За то лицензия.
А с чем поздравлять? В очередной раз профинансировали порождение свит бейби инк. Ждем еще больше повесточного бездушного дерьма)
Без этих, как ты сказал "лохов", эксклюзивы не выйдут на ПК. Все следующие проекты зависят от их денег/продаж!
Задайся философским вопросом "а Лохи вообще кончатся?"
Скука десятилетия. С сюжетом про плохих спермобаков и суперсильную и независимую жируху. Первую ещё как-то прошёл, а вторую забросил, и вовремя диск на авито слил, перед самой раздачей в пс плюс.
Я первую забросил через часов 5 прохождения. И так же слил диск )
Чел, если в игре с настолько крутым и атмосферным постапоком, с прикольной боевкой и всем остальным, ты в первую очередь видишь спермобаки и независимых жирух - у тебя серьезные проблемы. Задумайся. Сюжет - это в кинце. Игры - про интерактив, неизведанные миры, исследование и про геймплей.
сюжет в кинце? расскажи это ведьмаку метро и прочим топ играм, кловен
Ща модеры быстро ее харю пофиксят ))
скинь ссылку на мод когда он выйдет)
И мне.
и мне скинь ссылку плиз)
лучше бы тебе мозги пофиксили
Твою бы пофиксить)
ждем мод на элой
Да да молодцы сони что денуво не пихают)))) О народе думают)))
Сонибои всё оплатили)
АХАХАХХАХАХ
Наконец-то дождались :) Главная игра весны. Давно ждал.
Игру уже взломали (базовая защита стима).
если уже взломали, то где флаги?
"10/10" 🤣🤣
Название поста не полное, вот так надо - "Состоялся релиз ПК-версии Horizon Forbidden West: Complete Edition на торрентах" - отдельная благодарность щедрым,состоятельным с высокой ежемесячной зарплатой меценатам с пс 5 за бета тест.
Не вижу на зелёных
Как ты себе представляешь сделать пиратский релиз 100гб игры всего через несколько минут после релиза?
А ты прикинь, а у же есть раздача, я сам даже не ожидал
сделали уже
Ходят слухи , что моделью захвата движений Элой для второй части игры был сам Никокадо Авокадо .
ммм, пышненькая Элой и доминирующие роботизированные животныеее))
Игра пиратка появилась но скорость ужс
Сиды: 13 Личи: 10034
10 из 10.... ахах, как же иначе
О да, наконец-то поиграю за пышечку :D
Пирожочки поешь, а через час укатишься.
Ну как там с оптимизоном? Пока в Alone in.... там все отлично работает...
Хороший оптимизон, но конечно, все зависит ещё и от железа. У меня с рязанью 5 5600х и 3070 видюшкой в 2К на высоких настройках 75-80 фпс без DLSS. Если поставить на максимальные, то фпс выдает от 50 до 60, но если включить DLSS, то получаю те же 75 фпс. Но на высоких без DLSS в 2К, картинка намного лучше, чем на максимальных с DLSS. ОЗУ вроде не кушает как на релизе 1 части, у меня 2 часть берёт 12гб из 32 доступных.
У меня RTX 3070, i5 11400, 32 ОЗУ, игра работает максимум в 28 кадров при любых настройках, при этом видеокарта загружена на 40-50%, последний драйвер установлен. Никто не сталкивался?
Да быстро однако взломали на торентах уже появилась респект
Я подожду немного папку игры. Так проще.
Если что то там и защиты толком нет.
Ну шо, пора глянуть что она из себя представляет.
1-я часть для меня была крепким проходняком, надеюсь 2-я зайдёт больше.
такая-же нудятина, через пол часа уже засыпать начинаешь.
Нудно = хорошо.
Странная логика)
Еще можно ждать мод на фср 3)
зачем? для этого есть dlss
можно не ждать, lukefz работает, только не забудь в конфиге fake nvidia gpu на true поменять
точно дружище
длсс 3 работает только на 4000 линейке)
а ты какую версию используешь?
Урааааа, наконец то, какая годная весна
Где-то уже можно кряк скачать?
Вышел от FLT
Уже на бураторе лежит.
Ну че с лицом не превью ? Ну жесть. Походу, чем игры ближе к реальности , тем они хуже .
10 из 10 Антоша Логвинов одобряет)
Звук речи тихий, и исправить это походу нельзя. Да и цветовая гамма не ахти.
Для меня это один из главных релизов года , красивая , гемплейная , сюжетная , еще и полностью на русском , хейтеры идите наху1 !
Так тоже самое можно сказать и про копрофила вроде тебя. Ты хейтеров что ли попытался послать? xD
Этот "эксклюзив" пускай консольщики оставят себе
я так понимаю, я на радео рх 470 не смогу поиграть, в 1080 и средние настройки?
Поиграл на плойке с десяток часов и снес нахер эту лгбт помойку, смотреть без смеха на сюжет и персонажей невозможно, повестка из всех щелей.
Открытый мир так же пуст? Ни шмота, ни оружия?
ты видимо очень внимательно играл в первую часть или даже из родной деревни не вышел раз
Да толком и нет ничего нормального
Забавный факт - скачивал игру по подписке на пс плюс на свою пс4 слим, но так руки и не дошли. Настало время исправить это дело. Как грится, спс за бета-тест. Йохохо и бутылка рому
Good luck to those of you who are looking to pirate Horizon Forbidden West. I bought the game from Steam and it's amazing.
О, наконец-то и PC игроки могут оценить "как Mass Effect 2".
Повесточная херня с жирной лесбиянкой даже за даром не нужна.
Давайте Рагнарок, а то там еще несколько месяцев ждать пока черных модами в людей превратят.
Она такая же душная, как и первая?
ещё душней.
Да, диалоги один в один такая же хрень. Геймплей хороший.
Пухлая
А чем первая душная?
Denuvo есть? А нету её, НЕТУ! Сколько трагедии было:D
Помню как друг залипал в первую часть, но эта серия прошла мимо меня и в планах прохождения нет, впрочем как и days gone.
фу вор пират
Не завидуй
вот за дейс ган ты зря одна из лучших игр среди бывших плейстейшн эксклюзивов
вот что в Days Gone хорошего? унылый пустой мир? унылые пустые персонажи? скучные покатушки на мопеде?
Это же как массэффект2!!!!
Чё там защиты то нет быстрей ломайте там стим защиту))
Эт чтоб чекать взлом https://gamestatus.info/horizon-forbidden-westtm-complete-edition/ru
Всё, можно качать
124,74 Гб
Ток чет мало кто раздает... нет ещё 100% пиров)
зачем нам сылки на твои гoвноресурсы когда есть рутрекер или рутор???
100% пиров в природе не существует. тебе бы матчасть подучить
Поиграл уже больше часа, скачал в Steam, ждал эту игрушку минимум 3 месяца, так как до этого проходил её уже на PS5, у меня ноутбук ASUS (i9-13980HX, RTX4090 16Gb, 64 Gb RAM), идёт ровно, не менее 65 FPS на максимальных настройках графики. Не знаю почему многим эта игра не нравится, как по мне это лучшая игра, которую я знаю, графика что на PS5, что на ноутбуке просто бомба! Кстати, я редко играю на ноутбуке, поэтому не имею особого представления, как настраивать работу видеокарты так, чтобы получать максимальный FPS на максималках в игре, поэтому не кидайте в меня камнями...
Ну чëм, как? Играбельно портировали?
Поздравляю пкшников и говорю спасибо консосям за "объедки со стола".Сами поели и скиниули на пол другим.
Спасибо за бета тест!
не устал еще? хоть что новое съерзничал а так будто у вас один общий мозг на все токсичное игровое сообщество по игре - одно и тоже пишите
Бегом на пиратские корабли за вирусами пацаны!
вирусы у тебя в голове чукча ты необразованный
В 4к пройду на экстремалках как обычно
Во сне.
Пффф бомжара, в 8к на синиматике