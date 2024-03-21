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Horizon: Forbidden West 18.02.2022
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.4 871 оценка

Состоялся релиз ПК-версии Horizon Forbidden West: Complete Edition

butcher69
Новости

21 марта 2024 года знаменует собой знаменательное событие: красочный приключенческий экшен Horizon Forbidden West: Complete Edition наконец-то добралась до ПК! В честь этого появился свежий трейлер.

Для тех, кто не знаком: Horizon Forbidden West - это приключенческая игра с открытым миром от Guerrilla Games, создателей знаменитой серии Killzone. В этой игре вы берете на себя роль Элой, бесстрашной охотницы, живущей в постапокалиптическом мире, где доминируют роботизированные животные.

В Complete Edition помимо основной игры вас ждет дополнение "Пылающие берега", где Элой отправляется на новое опасное задание в неизведанные земли.

В версии для ПК обещают поддержку масштабирования DLSS 3, FSR и XeSS, сглаживание DLAA, снижение задержки Reflex, ускорение загрузок DirectStorage, а также поддержку ультрашироких (21:9, 32:9) и множественных (48:9) мониторов, контроллера DualSense и русского языка.

83
114
Комментарии: 114
Ваш комментарий
SomeMark

Кто имел возможность взять в Стиме - поздравляю, а остальных приглашаю в пиратскую бухту, обещаю стоять на раздаче ближайшие дни

107
Omnia Smirnow

Уже есть на бухте?

2
Lenya69

И тут начинаешь понимать что Стим c его 50$ за игрулю аккурат для лохов.

За то лицензия.

-20
kaiberserk

А с чем поздравлять? В очередной раз профинансировали порождение свит бейби инк. Ждем еще больше повесточного бездушного дерьма)

-11
Omnia Smirnow Lenya69

Без этих, как ты сказал "лохов", эксклюзивы не выйдут на ПК. Все следующие проекты зависят от их денег/продаж!

15
Lenya69 Omnia Smirnow

Задайся философским вопросом "а Лохи вообще кончатся?"

-3
dexxxx123

Скука десятилетия. С сюжетом про плохих спермобаков и суперсильную и независимую жируху. Первую ещё как-то прошёл, а вторую забросил, и вовремя диск на авито слил, перед самой раздачей в пс плюс.

14
hyper1

Я первую забросил через часов 5 прохождения. И так же слил диск )

0
dr_mengele

Чел, если в игре с настолько крутым и атмосферным постапоком, с прикольной боевкой и всем остальным, ты в первую очередь видишь спермобаки и независимых жирух - у тебя серьезные проблемы. Задумайся. Сюжет - это в кинце. Игры - про интерактив, неизведанные миры, исследование и про геймплей.

-6
Antoxanotdance dr_mengele

сюжет в кинце? расскажи это ведьмаку метро и прочим топ играм, кловен

7
Lestat_DeviL

Ща модеры быстро ее харю пофиксят ))

14
Cyberpadla 3077

скинь ссылку на мод когда он выйдет)

5
PamperedZimri

И мне.

-1
zSpartacuSz

и мне скинь ссылку плиз)

-1
WaryBismarck

лучше бы тебе мозги пофиксили

-26
lirtm

Твою бы пофиксить)

-4
StrelitziaReg

ждем мод на элой

11
ARESS_777

Да да молодцы сони что денуво не пихают)))) О народе думают)))

11
MakeshiftEcho

Сонибои всё оплатили)

12
Arno_Dorrian MakeshiftEcho

АХАХАХХАХАХ

1
PavelDragon

Наконец-то дождались :) Главная игра весны. Давно ждал.

Игру уже взломали (базовая защита стима).

3
my musical world

если уже взломали, то где флаги?

-1
ldssa jbcfsgfhd

"10/10" 🤣🤣

3
Александр Дантес

Название поста не полное, вот так надо - "Состоялся релиз ПК-версии Horizon Forbidden West: Complete Edition на торрентах" - отдельная благодарность щедрым,состоятельным с высокой ежемесячной зарплатой меценатам с пс 5 за бета тест.

2
CAN I HABE PIZZA PLS
2
Scorpion_GamePlay

Не вижу на зелёных

1
Сетеш

Как ты себе представляешь сделать пиратский релиз 100гб игры всего через несколько минут после релиза?

3
NegativePolygon Сетеш

А ты прикинь, а у же есть раздача, я сам даже не ожидал

0
Козьяков Иван Сетеш

сделали уже

0
gloccc

Ходят слухи , что моделью захвата движений Элой для второй части игры был сам Никокадо Авокадо .

1
ЕвМи

ммм, пышненькая Элой и доминирующие роботизированные животныеее))

1
Konstantin Shunin

Игра пиратка появилась но скорость ужс

1
ParsimoniousLeif

Сиды: 13 Личи: 10034

1
Dasdag

10 из 10.... ахах, как же иначе

0
Unmuted

О да, наконец-то поиграю за пышечку :D

0
sapphire_n

Пирожочки поешь, а через час укатишься.

-2
Ang Dark

Ну как там с оптимизоном? Пока в Alone in.... там все отлично работает...

0
Mr Grand

Хороший оптимизон, но конечно, все зависит ещё и от железа. У меня с рязанью 5 5600х и 3070 видюшкой в 2К на высоких настройках 75-80 фпс без DLSS. Если поставить на максимальные, то фпс выдает от 50 до 60, но если включить DLSS, то получаю те же 75 фпс. Но на высоких без DLSS в 2К, картинка намного лучше, чем на максимальных с DLSS. ОЗУ вроде не кушает как на релизе 1 части, у меня 2 часть берёт 12гб из 32 доступных.

0
Demet_94 Mr Grand

У меня RTX 3070, i5 11400, 32 ОЗУ, игра работает максимум в 28 кадров при любых настройках, при этом видеокарта загружена на 40-50%, последний драйвер установлен. Никто не сталкивался?

Спойлер
0
alex987624

Да быстро однако взломали на торентах уже появилась респект

0
Trofikus

Я подожду немного папку игры. Так проще.

0
kotasha

Если что то там и защиты толком нет.

0
Tiktotayou124

Ну шо, пора глянуть что она из себя представляет.

1-я часть для меня была крепким проходняком, надеюсь 2-я зайдёт больше.

0
Dasdag

такая-же нудятина, через пол часа уже засыпать начинаешь.

4
Vurdalak Dasdag

Нудно = хорошо.

-6
Tiktotayou124 Vurdalak

Странная логика)

0
Antoxanotdance

Еще можно ждать мод на фср 3)

0
Вячеслав Абдрахимов

зачем? для этого есть dlss

-2
NatanieLzZ

можно не ждать, lukefz работает, только не забудь в конфиге fake nvidia gpu на true поменять

0
Antoxanotdance NatanieLzZ

точно дружище

0
Antoxanotdance Вячеслав Абдрахимов

длсс 3 работает только на 4000 линейке)

0
Antoxanotdance NatanieLzZ

а ты какую версию используешь?

0
zSpartacuSz

Урааааа, наконец то, какая годная весна

0
MrKiman

Где-то уже можно кряк скачать?

0
x[GAMER]x

Вышел от FLT

0
Александр Дантес

Уже на бураторе лежит.

0
Kalter2077

Ну че с лицом не превью ? Ну жесть. Походу, чем игры ближе к реальности , тем они хуже .

0
MakeshiftEcho

10 из 10 Антоша Логвинов одобряет)

0
TRADS80

Звук речи тихий, и исправить это походу нельзя. Да и цветовая гамма не ахти.

0
dem001

Для меня это один из главных релизов года , красивая , гемплейная , сюжетная , еще и полностью на русском , хейтеры идите наху1 !

0
Executor666

Так тоже самое можно сказать и про копрофила вроде тебя. Ты хейтеров что ли попытался послать? xD

0
shecter

Этот "эксклюзив" пускай консольщики оставят себе

0
bsww

я так понимаю, я на радео рх 470 не смогу поиграть, в 1080 и средние настройки?

0
Dark1994

Поиграл на плойке с десяток часов и снес нахер эту лгбт помойку, смотреть без смеха на сюжет и персонажей невозможно, повестка из всех щелей.

0
666ANUBIS666

Открытый мир так же пуст? Ни шмота, ни оружия?

-1
WaryBismarck

ты видимо очень внимательно играл в первую часть или даже из родной деревни не вышел раз

0
666ANUBIS666 WaryBismarck

Да толком и нет ничего нормального

0
Mimocrocodil

Забавный факт - скачивал игру по подписке на пс плюс на свою пс4 слим, но так руки и не дошли. Настало время исправить это дело. Как грится, спс за бета-тест. Йохохо и бутылка рому

-1
strangergv1

Good luck to those of you who are looking to pirate Horizon Forbidden West. I bought the game from Steam and it's amazing.

-1
Rimasted

О, наконец-то и PC игроки могут оценить "как Mass Effect 2".

-1
LethalApple

Повесточная херня с жирной лесбиянкой даже за даром не нужна.
Давайте Рагнарок, а то там еще несколько месяцев ждать пока черных модами в людей превратят.

-2
Алан Битаров

Она такая же душная, как и первая?

-3
dexxxx123

ещё душней.

5
kaiberserk

Да, диалоги один в один такая же хрень. Геймплей хороший.

0
EvgeniiV

Пухлая

0
yar1097

А чем первая душная?

0
bohdan2015

Denuvo есть? А нету её, НЕТУ! Сколько трагедии было:D

Помню как друг залипал в первую часть, но эта серия прошла мимо меня и в планах прохождения нет, впрочем как и days gone.

-4
Русик_96

фу вор пират

-5
NegativePolygon Русик_96

Не завидуй

1
WaryBismarck

вот за дейс ган ты зря одна из лучших игр среди бывших плейстейшн эксклюзивов

-2
ldssa jbcfsgfhd WaryBismarck

вот что в Days Gone хорошего? унылый пустой мир? унылые пустые персонажи? скучные покатушки на мопеде?

1
kulikulikuli

Это же как массэффект2!!!!

-5
Yuriyzub1982

Чё там защиты то нет быстрей ломайте там стим защиту))

Эт чтоб чекать взлом https://gamestatus.info/horizon-forbidden-westtm-complete-edition/ru

-5
Cyberpadla 3077
5
Ganzzis

Всё, можно качать

124,74 Гб

2
Drin4ick Ganzzis

Ток чет мало кто раздает... нет ещё 100% пиров)

1
WaryBismarck

зачем нам сылки на твои гoвноресурсы когда есть рутрекер или рутор???

-2
WaryBismarck Drin4ick

100% пиров в природе не существует. тебе бы матчасть подучить

-3
QuackishCher

Поиграл уже больше часа, скачал в Steam, ждал эту игрушку минимум 3 месяца, так как до этого проходил её уже на PS5, у меня ноутбук ASUS (i9-13980HX, RTX4090 16Gb, 64 Gb RAM), идёт ровно, не менее 65 FPS на максимальных настройках графики. Не знаю почему многим эта игра не нравится, как по мне это лучшая игра, которую я знаю, графика что на PS5, что на ноутбуке просто бомба! Кстати, я редко играю на ноутбуке, поэтому не имею особого представления, как настраивать работу видеокарты так, чтобы получать максимальный FPS на максималках в игре, поэтому не кидайте в меня камнями...

-5
Jarvis666

Ну чëм, как? Играбельно портировали?

-8
Владимир Губайдуллин

Поздравляю пкшников и говорю спасибо консосям за "объедки со стола".Сами поели и скиниули на пол другим.

-13
NegativePolygon

Спасибо за бета тест!

3
WaryBismarck

не устал еще? хоть что новое съерзничал а так будто у вас один общий мозг на все токсичное игровое сообщество по игре - одно и тоже пишите

1
FlagGes

Бегом на пиратские корабли за вирусами пацаны!

-15
yladimyr

вирусы у тебя в голове чукча ты необразованный

10
Гемор

В 4к пройду на экстремалках как обычно

-16
Выxyxoль

Во сне.

0
Unicorling

Пффф бомжара, в 8к на синиматике

0