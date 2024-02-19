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Horizon: Forbidden West 18.02.2022
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.4 802 оценки

Создатели Horizon: Forbidden West поблагодарили игроков и напомнили о релизе на ПК

Gruz_
Новости

Horizon: Forbidden West - один из главных блокбастеров Sony, вышедший 18 февраля 2022 года. В связи с тем, что с момента выхода игры прошло два года, студия Guerilla написала в своем X-профиле небольшое сообщение, в котором поблагодарила игроков за поддержку и еще раз напомнила о предстоящем релизе игры на ПК.

Два года назад геймеры PlayStation присоединились к Элой в ее путешествии на Запретный Запад! Спасибо, что приняли историю Элой в свою жизнь. Мы с нетерпением ждем, когда это приключение станет доступно игрокам на ПК в следующем месяце, 21 марта.

Это еще одна игра от студии Guerrilla Games, которая выйдет на ПК. До апреля прошлого года Horizon: Forbidden West разошлась тиражом в 8,4 миллиона копий, что является отличным результатом. Через год после релиза игра также стала доступна для подписчиков PlayStation Plus Extra и Premium, что привело к некоторому замедлению продаж. Теперь же будет интересно узнать, как дела пойдут на ПК, так как мы знаем, что Horizon: Zero Dawn очень хорошо себя показала на PC.

Релиз для ПК будет включать все обновления, которые получила игра. А еще игроки найдут в комплекте дополнение Burning Shores, в котором еще больше расширены возможности игры.

34
52
Комментарии: 52
Ваш комментарий
Evil in the flеsh

Ну ждем

Спойлер

на торрентах

20
Bassota277

Yeah boy...

0
Night Strider

люблю ПГ

10
dreamevil2067

что значит НАПОМНИЛИ

мы и не забываем)ждемс

5
Jay C

Перенесли бы на февраль, играть не во что )))

2
MadDarkGuard

Вот везёт, у меня игр 50 минимум в Стиме ждут своего часа, нифига не успеваю поиграть во все что хочется.

0
Wraith_Soul MadDarkGuard

У меня более 200-т

1
Pogosso_ MadDarkGuard

Это еще вопрос, кому везет).

1
Paradidle Wraith_Soul

А у нас в квартире газ! А у вас? А у нас водопровод! Вот!

1
makc2142 MadDarkGuard

Какие же например ?

0
FatalleZ

Хорошая игра. С удовольствием в свое время первую проходил на PS4 Pro, потом перепроходил на ПК, а потом гонял вторую уже на PS5. Вот все в ней хорошо, кроме последнего DLC для второй части, из-за которого теперь вся "сила и независимость" изгоя Элой воспринимается как-то по-мерзотному.

А вообще рад за ПК игроков, кто с нетерпением хочет получить ответы на вопросы, не закрытые первой частью. Сюжет во второй хороший, и лор раскроется намного лучше. За это и стоит любить эту игру.

2
dimon-alfa

По мне так цена кусается сильно. Я первую часть успел в первый день за 900 рублей взять, до ее повышения. Эту бы купил, стоила бы она рублей 1500-2000, но нет такого желания. А так есть во что играть. Если приспичит, то через зеленый магазин оценю, а так могу и скидки год подождать.

1
neeXXXT

Она на торренте на следующий день лежать будет, как и первая часть!

2
Комментарий удален
Satera DisastrousFoley

сонька еще как при чем

0
Yoshihami neeXXXT

Ну патчей подождать хотя бы с пол годика.

0
neeXXXT Yoshihami

Конечно, ни в одну ААА одиночную игру последних лет не играл на релизе, хотя бы месяца три ждать первых патчей!

0
MODERN_GEAR

Люблю аудиторию ПГ:

Купил минус. Спиратил тоже минус

1
Миханик Шестеренкин

Это типичные обиженки - неудачники, которые пытаются хоть как-то поднять свою ничтожную самооценку с помощью хейта и дизлайками.

-1
ZackSnyder

отвратная игра. хз как можно было так обгадится с сиквелом.

0
DisastrousFoley

Написал человек прошедший игру на ютубе

-6
Kenn1y

Быстро они ее выпускают на ПК, лучше бы сразу тогда, так и не прошёл, слишком много контента.

0
Комментарий удален
MadDarkGuard

Всем очень важно твое мнение))) Ещё забыл дописать, что лучше проиграешь в доту/ксго/танки/какое-то другое онлайновое г.

-1
muxamor2011

Судя по тому, что ты сюда зашел и даже не поленился написать свое необычайно важное для нас мнение, еще как уперлась.
В противном случае ты бы просто прошел мимо этой новости, даже не заметив её существование.

-1
Комментарий удален
Комментарий удален
neeXXXT DisastrousFoley

Не рвись сынок

1
Eclair_93

Согласен, +15-20кг с первой части набрала как будто.

4
BushmasterFireArms

защита будет?

0
x[GAMER]x

Скорее всего, нет

0
Сергей Понащенко

Сони такой хней не страдаю.

0
KnDiman

Пора бы уже и системными требованиями разродиться, к чему людям готовиться.

0
1barac9U7ada7

Тоже жду, пере прошёл первую часть. Жаль конечно что в ру регионе без танцев с бубном не купить, но голь на выдумки хитра

0
nekritik

Рад что будет на ПК. Но еще полгодика подожду. Вначале как всегда с кривой оптимизацией будет.

0
muxamor2011

Месяц до релиза, предзаказ открыт. Системных требований всё нет... Ясно-понятно.
Ну в любом случае торопиться некуда. Ведь по опыту первой части, играбельно будет только спустя полгода.

0
soulfox

Кто играл, как сильно игра отличается от первой части? А то что-то не затянула первая.

0
Ganwor

Гейплей нормальный, сюжет отстой.

0
shhelkun

ну в принципе геймплей такой же , что и в первой части , новое оружие и роботов добавили , кое что упростили по крафту , наиграл 100 часов и ещё много вопросиков осталось на карте

0
saa0891

Даже с торрента качать не буду,хватило первой части,одноразовый проходняк уровня юбисофт,разве что враги сделаны более интересно и оригинально.

0
vovan200976

Надеюсь без Денуво будет...и сразу на торрентах :)

0
Rimasted

Sony обычно так свои игры и выпускает.

0
DireErick

Какая она страшная. Страшнее иоль Элли в сериале ласт оф ас

0
Kvizac Haderah

Честно, первая часть не впечатлила, может я просто стал настолько старый, что беготня в открытом мире с однотипными заданиями и монстры спавнящиеся на один и тех же точках меня уже не вставляет? Так, что вторая часть, тем более с учетом увеличенных "щечек" и однополой любви не прельщает.

0
Heath Hardy

1 ая часть понравилась. Жду вторую с нетерпением

-2
GlamDodgeX

уже предзаказал, жду не дождусь.

-4
XeNTRoN

Видимо предзаказы настолько плохо идут что разработчикам приходится напоминать что Horizon Forbidden West выходит на пк.Игру явно ждет провал на пк.На пк только игры вроде Helldivers 2 могут норм продаваться а одиночки все тупо пиратят.

-4
MadDarkGuard

А мне вот интересно, кто покупает игры вроде хэллдрайв, вроде школьники вечно бомжуют, а они основные игроки онлайна. С кем хоть взрослые дядьки то играют, с нонеймами малолетними что-ли, либо я что-то не понимаю)) самому то в онлайн точно не с кем играть.

0
DisastrousFoley

Ну дык школьникам только онлайн дрочильни и подавай а взрослые самостоятельные люди знают цену деньгам и так просто не готовы отдавать за игру 4-6к вот и пиратят

-6
golab42
0
KnDiman

Ага БГ3 вышла вообще без защиты и каким тиражом продалась.

0
Кyрица

Два раза первую прошел! Короч, фанат. Жду чтоб скачать бесплатно хахахахах

-5
kazak119

современный фанат

-6
DisastrousFoley kazak119

Я бы назвал это фанат-еврей

-2
MODERN_GEAR

Предзаказ сделал, так как первая часть зашла на ура, но вот насчёт оптимизации тревожно. Оптимизация первой была "не очень" в первый месяц. А уж в первые дни вообще жесть.

-5