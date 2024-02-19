Создатели Horizon: Forbidden West поблагодарили игроков и напомнили о релизе на ПК

Horizon: Forbidden West - один из главных блокбастеров Sony, вышедший 18 февраля 2022 года. В связи с тем, что с момента выхода игры прошло два года, студия Guerilla написала в своем X-профиле небольшое сообщение, в котором поблагодарила игроков за поддержку и еще раз напомнила о предстоящем релизе игры на ПК.
Два года назад геймеры PlayStation присоединились к Элой в ее путешествии на Запретный Запад! Спасибо, что приняли историю Элой в свою жизнь. Мы с нетерпением ждем, когда это приключение станет доступно игрокам на ПК в следующем месяце, 21 марта.
Это еще одна игра от студии Guerrilla Games, которая выйдет на ПК. До апреля прошлого года Horizon: Forbidden West разошлась тиражом в 8,4 миллиона копий, что является отличным результатом. Через год после релиза игра также стала доступна для подписчиков PlayStation Plus Extra и Premium, что привело к некоторому замедлению продаж. Теперь же будет интересно узнать, как дела пойдут на ПК, так как мы знаем, что Horizon: Zero Dawn очень хорошо себя показала на PC.
Релиз для ПК будет включать все обновления, которые получила игра. А еще игроки найдут в комплекте дополнение Burning Shores, в котором еще больше расширены возможности игры.
Ну ждем
на торрентах
Yeah boy...
люблю ПГ
что значит НАПОМНИЛИ
мы и не забываем)ждемс
Перенесли бы на февраль, играть не во что )))
Вот везёт, у меня игр 50 минимум в Стиме ждут своего часа, нифига не успеваю поиграть во все что хочется.
У меня более 200-т
Это еще вопрос, кому везет).
А у нас в квартире газ! А у вас? А у нас водопровод! Вот!
Какие же например ?
Хорошая игра. С удовольствием в свое время первую проходил на PS4 Pro, потом перепроходил на ПК, а потом гонял вторую уже на PS5. Вот все в ней хорошо, кроме последнего DLC для второй части, из-за которого теперь вся "сила и независимость" изгоя Элой воспринимается как-то по-мерзотному.
А вообще рад за ПК игроков, кто с нетерпением хочет получить ответы на вопросы, не закрытые первой частью. Сюжет во второй хороший, и лор раскроется намного лучше. За это и стоит любить эту игру.
По мне так цена кусается сильно. Я первую часть успел в первый день за 900 рублей взять, до ее повышения. Эту бы купил, стоила бы она рублей 1500-2000, но нет такого желания. А так есть во что играть. Если приспичит, то через зеленый магазин оценю, а так могу и скидки год подождать.
Она на торренте на следующий день лежать будет, как и первая часть!
сонька еще как при чем
Ну патчей подождать хотя бы с пол годика.
Конечно, ни в одну ААА одиночную игру последних лет не играл на релизе, хотя бы месяца три ждать первых патчей!
Люблю аудиторию ПГ:
Купил минус. Спиратил тоже минус
Это типичные обиженки - неудачники, которые пытаются хоть как-то поднять свою ничтожную самооценку с помощью хейта и дизлайками.
отвратная игра. хз как можно было так обгадится с сиквелом.
Написал человек прошедший игру на ютубе
Быстро они ее выпускают на ПК, лучше бы сразу тогда, так и не прошёл, слишком много контента.
Всем очень важно твое мнение))) Ещё забыл дописать, что лучше проиграешь в доту/ксго/танки/какое-то другое онлайновое г.
Судя по тому, что ты сюда зашел и даже не поленился написать свое необычайно важное для нас мнение, еще как уперлась.
В противном случае ты бы просто прошел мимо этой новости, даже не заметив её существование.
Не рвись сынок
Согласен, +15-20кг с первой части набрала как будто.
защита будет?
Скорее всего, нет
Сони такой хней не страдаю.
Пора бы уже и системными требованиями разродиться, к чему людям готовиться.
Тоже жду, пере прошёл первую часть. Жаль конечно что в ру регионе без танцев с бубном не купить, но голь на выдумки хитра
Рад что будет на ПК. Но еще полгодика подожду. Вначале как всегда с кривой оптимизацией будет.
Месяц до релиза, предзаказ открыт. Системных требований всё нет... Ясно-понятно.
Ну в любом случае торопиться некуда. Ведь по опыту первой части, играбельно будет только спустя полгода.
Кто играл, как сильно игра отличается от первой части? А то что-то не затянула первая.
Гейплей нормальный, сюжет отстой.
ну в принципе геймплей такой же , что и в первой части , новое оружие и роботов добавили , кое что упростили по крафту , наиграл 100 часов и ещё много вопросиков осталось на карте
Даже с торрента качать не буду,хватило первой части,одноразовый проходняк уровня юбисофт,разве что враги сделаны более интересно и оригинально.
Надеюсь без Денуво будет...и сразу на торрентах :)
Sony обычно так свои игры и выпускает.
Какая она страшная. Страшнее иоль Элли в сериале ласт оф ас
Честно, первая часть не впечатлила, может я просто стал настолько старый, что беготня в открытом мире с однотипными заданиями и монстры спавнящиеся на один и тех же точках меня уже не вставляет? Так, что вторая часть, тем более с учетом увеличенных "щечек" и однополой любви не прельщает.
1 ая часть понравилась. Жду вторую с нетерпением
уже предзаказал, жду не дождусь.
Видимо предзаказы настолько плохо идут что разработчикам приходится напоминать что Horizon Forbidden West выходит на пк.Игру явно ждет провал на пк.На пк только игры вроде Helldivers 2 могут норм продаваться а одиночки все тупо пиратят.
А мне вот интересно, кто покупает игры вроде хэллдрайв, вроде школьники вечно бомжуют, а они основные игроки онлайна. С кем хоть взрослые дядьки то играют, с нонеймами малолетними что-ли, либо я что-то не понимаю)) самому то в онлайн точно не с кем играть.
Ну дык школьникам только онлайн дрочильни и подавай а взрослые самостоятельные люди знают цену деньгам и так просто не готовы отдавать за игру 4-6к вот и пиратят
Ага БГ3 вышла вообще без защиты и каким тиражом продалась.
Два раза первую прошел! Короч, фанат. Жду чтоб скачать бесплатно хахахахах
современный фанат
Я бы назвал это фанат-еврей
Предзаказ сделал, так как первая часть зашла на ура, но вот насчёт оптимизации тревожно. Оптимизация первой была "не очень" в первый месяц. А уж в первые дни вообще жесть.