Стало известно точное время выхода Horizon Forbidden West Complete Edition на ПК

Horizon Forbidden West Complete Edition выйдет на ПК 21 марта и уже доступна для предварительной покупки в Steam. Как сообщил сегодня разработчик, глобальный запуск игры будет синхронизирован, и игроки смогут предварительно загрузить ее в Steam, готовясь к запуску.
Как принято, компания опубликовала удобную инфографику, которая наглядно показывает точное время выхода в разных регионах и часовых поясах. В России игра станет доступна 21 марта в 18:00 по московскому времени в Steam и Epic Games Store.
Как раз после работы можно засесть
драйвер обновил, на предзагрузку поставил, первая часть понравилась.
Я жду когда буду играть в эту игру)
Ставить дату релиза за день до Драгонс Догмы ? Великолепный план, Сони. Просто охеренный, если я правильно понял. Надёжный, как швейцарские часы.
Продажи этой части будут максимально плохие,судя по дате и качеству данного продукта.
Держи нас в курсе.
Кто-то реально это ждет? Первая часть была мегаунылой
я жду
Ну раз вторую часть снова портируют на ПК, то очевидно, что первая продалась на этой платформе очень хорошо!
По сравнению со второй это был ещё образчик компетентного сценария, с умеренно адекватной тёлой, неплохой подачей гибели мира в постенном раскрытии сюжетной канвы и всякими нормальными игровыми мелочами. Вторая часть это просто американский гомосячий пенис на тарелке из жёлтого фарфора..
Я жду)