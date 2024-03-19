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Horizon: Forbidden West 18.02.2022
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Постапокалипсис
7.4 851 оценка

Стало известно точное время выхода Horizon Forbidden West Complete Edition на ПК

monk70
Новости

Horizon Forbidden West Complete Edition выйдет на ПК 21 марта и уже доступна для предварительной покупки в Steam. Как сообщил сегодня разработчик, глобальный запуск игры будет синхронизирован, и игроки смогут предварительно загрузить ее в Steam, готовясь к запуску.

Как принято, компания опубликовала удобную инфографику, которая наглядно показывает точное время выхода в разных регионах и часовых поясах. В России игра станет доступна 21 марта в 18:00 по московскому времени в Steam и Epic Games Store.

17
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
caliskan

Как раз после работы можно засесть

6
GlamDodgeX

драйвер обновил, на предзагрузку поставил, первая часть понравилась.

4
NegativePolygon

Я жду когда буду играть в эту игру)

2
Apachai

Ставить дату релиза за день до Драгонс Догмы ? Великолепный план, Сони. Просто охеренный, если я правильно понял. Надёжный, как швейцарские часы.

1
Vantor

Продажи этой части будут максимально плохие,судя по дате и качеству данного продукта.

-20
muxamor2011

Держи нас в курсе.

7
agula98

Кто-то реально это ждет? Первая часть была мегаунылой

-21
жифорсник

я жду

4
neeXXXT

Ну раз вторую часть снова портируют на ПК, то очевидно, что первая продалась на этой платформе очень хорошо!

3
Петр Стрельцов

По сравнению со второй это был ещё образчик компетентного сценария, с умеренно адекватной тёлой, неплохой подачей гибели мира в постенном раскрытии сюжетной канвы и всякими нормальными игровыми мелочами. Вторая часть это просто американский гомосячий пенис на тарелке из жёлтого фарфора..

0
NegativePolygon

Я жду)

-1