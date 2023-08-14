Судя по всему, многопользовательская игра по франшизе Horizon находится в разработке уже почти шесть лет ©

Несколько месяцев назад компания Guerilla Games официально подтвердила разработку онлайновой кооперативной игры Horizon. Кроме подтверждения, проект и цели студии в отношении многопользовательской игры остаются загадкой.

Однако, судя по профилю разработчика в LinkedIn, проект может оказаться более амбициозным, чем предполагалось. Судя по всему, Guerilla Games начала работу над сетевой игрой в 2018 году, что означает почти шесть лет разработки.

Согласно профилю LinkedIn Саймона Ларуша, директора онлайн-игр Horizon, разработка проекта началась в феврале 2018 года.

Это может говорить о том, что онлайновая игра Horizon будет наполнена большим количеством контента, поскольку это очень долгий цикл разработки. Однако длительный цикл разработки мог быть обусловлен и другими причинами.

Возможно, Guerrilla Games столкнулась с проблемами и трудностями при переводе вселенной Horizon в онлайн-проект. В этот период студия также работала над такой игрой, как Horizon Forbidden West.

Несмотря на то, что игра находилась в разработке около шести лет, Guerrilla Games, возможно, не достигла значительного прогресса. В объявлениях о вакансиях сообщается, что в игре будет открытый мир, в котором игроки смогут общаться как с людьми, так и с машинами.

Это дает небольшой намек на то, чего стоит ожидать от проекта. Недавние утечки также показали несколько скриншотов из альфа-версии, выпущенной в январе. Это еще раз говорит о том, что проект не сильно продвинулся с 2018 года.

Недавний финансовый отчет Sony подтвердил задержку различных проектов от первого лица. Хотя онлайн-проект Horizon так и не был анонсирован на 2023 или 2024 год, возможно, это один из тех проектов, в которых наблюдаются внутренние задержки.

Кроме того, сетевая игра Horizon - не единственный проект, находящийся в разработке в рамках франшизы: Guerilla Games также подтвердила выход продолжения Horizon Forbidden West.

Guerilla Games подтверждает, что в ближайшее время не собирается отказываться от франшизы Horizon. Студия имеет долгосрочные планы на серию, намекая на многообещающее будущее Алой и вселенной Horizon.