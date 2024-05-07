Для Gran Turismo 7 стало доступно обновление 1.47

Компания Polyphony Digital выпустила новое обновление для Gran Turismo 7. Обновление 1.47 доступно уже сегодня и посвящено в основном исправлению некоторых проблем, обнаруженных в игре, а также последующим крупным обновлениям, выпущенным ранее.

Обновление 1.47 - это, по сути, корректирующий патч, своего рода хотфикс, который вышел чуть позже крупного обновления 1.46, принесшего новые автомобили, включая эксклюзивный прототип, и ряд других новых функций, событий и контента, но здесь все ограничилось лишь корректировками.

Обновление Gran Turismo 7 1.47 устраняет проблему с настройками автомобиля, когда их можно было изменить, даже если это было запрещено правилами определенных гонок.

В игре есть гонки с определенными правилами в отношении классов автомобилей, возможностей настройки и тюнинга: раньше можно было вносить изменения, противоречащие этим правилам, даже после выбора гонки, а с этим обновлением это ограничено в соответствии с правилами.

Другое исправление касается самих автомобилей: проблема, из-за которой после обновления 1.46 нельзя было применить некоторые колеса, также должна была быть решена, особенно в случае с Lexus LFA 10.