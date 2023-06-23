В последнем обновлении для Horizon Forbidden West трогательно почтили память Лэнса Реддика ©

В недавнем обновлении игры Horizon Forbidden West была добавлена трогательная дань памяти покойному Лэнсу Реддику, который скончался в начале этого года.

Реддик умер в марте в возрасте 60 лет. Американский актер был наиболее известен по роли Седрика Дэниелса в сериале "Прослушка", но он также был хорошо известен игровому сообществу по роли командира Завалы в серии Destiny и Сайленса в Horizon Zero Dawn, Forbidden West и его дополнения Burning Shores. Он и сам был увлеченным геймером — за день до смерти он играл в Destiny 2, и ему не хватило всего одной миссии, чтобы завершить расширение Lightfall. Считается, что он провел в Destiny и ее продолжении более 2 800 часов.

Хотя разработчик Horizon Guerrilla Games выпустил заявление в знак уважения к Реддику после его смерти, теперь выясняется, что в Horizon Forbidden West была добавлена памятная надпись. Геймеры на Reddit сообщили, что мемориал с именем Реддика теперь можно найти на одном из ключевых островов Burning Shores.

"Он находится на большом острове к югу/под вторым/восточным излиянием лавы. Летите или плывите на юг от костра на пляже. Он находится на хребте над пляжем. Легче всего обнаружить его ночью, если у вас возникнут проблемы из-за голографического света. Прекрасная дань уважения Лэнсу", - написал Imperial007.

"Спасибо тебе, Лэнс Реддик, за все, что ты привнес в персонажа Сайленса, за то, что поделился с нами своим бесконечным талантом и мудростью, за твое щедрое тепло и неподражаемое присутствие, а также за твое глубокое влияние не только как части нашего актерского состава, но и на наше сообщество", - говорится в заявлении Guerrilla Games от марта. "Для нас было большой честью работать с вами. Нам будет невероятно тебя не хватать".