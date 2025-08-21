SWERY и Suda51 выпустили новый трейлер безумного экшена Hotel Barcelona

SWERY и Suda51 выпустили новый трейлер Hotel Barcelona — экшн-игры, в которой хоррор-комедия 1980-х сочетается с бодрым hack-and-slash геймплеем и неожиданной механикой смерти.

На первый взгляд игра выглядит как классический скроллер с ордами врагов, но ключевая фишка в другом: каждая смерть делает персонажа сильнее. Более того, игрок получает возможность сражаться бок о бок со своими прошлыми «я», превращая поражение в стратегическое преимущество.

Hotel Barcelona описывают как смесь пародии, ужаса, roguelike и слэшера. Действие разворачивается в одноимённом отеле, где собраны самые известные серийные убийцы Америки. Атмосфера, по словам авторов, вдохновлена культовыми хоррорами 80-х, что отражается в визуальном стиле, постановке и мрачном юморе.

Игра выйдет в конце 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Любопытно, что проект впервые анонсировали ещё в 2020-м, и теперь он наконец готов ворваться в жанр с собственной безумной интерпретацией «ужаса и смеха».