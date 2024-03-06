House Flipper 2 получила весеннее обновление

После запуска House Flipper 2, получившего признание критиков в декабре прошлого года, Frozen District сегодня выпустила новое весеннее обновление игры вместе с новым хвалебным трейлером. Весеннее обновление приносит новую мебель, украшения и новую работу прибрежному сообществу Пиннакове, а новый трейлер объединяет некоторые из самых ярких впечатлений.
Frozen District также объявила сегодня, что они перенесут дату запуска консольных версий House Flipper 2 с 21 марта на 10 апреля, что даст команде дополнительное время для оптимизации игрового процесса, а также для включения весенних обновлений и обновлений ко Дню дурака (прибудет 1 апреля) для всех консольных игроков.
House Flipper 2 совершенствует формулу дизайна и управления оригинала, добавляя при этом множество совершенно новых функций, а также полную переработку механики первой игры — и все это представлено в новом четком визуальном стиле.
После глобального успеха первой игры House Flipper, проданной тиражом более 5 миллионов копий, пиком в 18 000 игроков одновременно в Steam и шестью пакетами расширения, House Flipper 2 была выпущена и получила одобрение критиков в декабре 2023 года и в настоящее время имеет оценку MetaCritic 79.
Мне друг из Казахстана купил эту игру в подарок в стиме. У него родился сын, и он больше в сеть не заходит.
Скучаю по нему.
Драмма.