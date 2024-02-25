Авторы грядущей градостроительной 4X-стратегии House of Legacy показали строительные инструменты

Разработчик S3 Studio выпустил новый видеоролик о своей грядущей градостроительной 4X-стратегии и песочнице House of Legacy, в котором основное внимание уделяется инструментам строительства.

Разработчики напрямую рассказывают о том, как вы можете использовать инструменты для создания своего идеального города, начиная с каждого здания. Здания создаются из модульных частей с четырьмя позициями, соответствующими изометрической перспективе. Хотя общий эффект трехмерный, все здания на самом деле нарисованы вручную в виде 2D спрайтов, что снижает требования к производительности.

Элементы зданий также автоматически объединяются, позволяя игроку создавать красивые сцены с прудами, садами и извилистыми коридорами.

При этом элементы зданий — не просто показуха, они полностью функциональны, и по ним могут перемещаться NPC.

Изначально игроки имеют ограниченный контроль над городом. Когда их семья становится во главе правительства, вы можете вносить гораздо более масштабные изменения, например, планировать расположение жилых кварталов, академий, правительственных учреждений и магазинов, а также городских стен, дорог и многого другого.

Здания имеют разные характеристики и функции, в них может проживать разное количество жителей, слуг и качество жизни. Мы также слышим, как различные растения по-разному влияют на жителей.

В видеоролике также показаны фермерство и промышленность, позволяющие выращивать и создавать товары для развития вашего бизнеса. И наконец, мы видим, как создаются новые плитки, которые позволят игрокам строить грандиозные архитектурные комплексы, а также функцию совместного использования, позволяющую делиться своими макетами с другими игроками.

Игра еще не имеет даты выхода.

Игра разрабатывается небольшой командой из трех человек и издается компанией Thermite Games, которая, что интересно, также выпускает похожую игру The Bustling World. Тем не менее, эти две игры — отдельные и разные проекты с разными особенностями и разными художественными стилями.