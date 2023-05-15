Humanity получила хорошие оценки от критиков ©

Humanity получает поистине отличные оценки от критиков, настолько, что достигла одной из лучших средних оценок года. Для тех, кто не знает, это игра-головоломка, созданная Юго Накамурой, в которой Тэцуя Мидзугути выступает в роли исполнительного продюсера.

Multiplayer.it - 8.5 / 10

IGN - 9 / 10

Shacknews - 9 / 10

Checkpoint Gaming - 9 / 10

God is a Geek - 8.5 / 10

WayTooManyGames - 8.5 / 10

TheSixthAxis - 8 / 10

В целом, специализированная пресса оценила Humanity за то, как оригинально и дальновидно она восприняла формулу леммингов, поместив ее в совершенно иной контекст.

Кто-то стал сравнивать ее по качеству с Portal 2 и The Talos Principle, двумя бесспорными шедеврами среди головоломок. В любом случае игра кажется успешной со всех точек зрения, как с точки зрения игрового процесса, так и с чисто технической и стилистической точки зрения, где она демонстрирует очень сильную индивидуальность.