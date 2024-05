Анонсирована пошаговая стратегия и игра по строительству баз Don't Kill Them All для консолей и ПК

Разработчик Ship of Fools Fika Productions анонсировала Don’t Kill Them All, пошаговую стратегию и игру по строительству баз, которая выйдет на неуказанные консоли и ПК в Steam в 2026 году. В настоящее время на Kickstarter ведется кампания с целью финансирования в размере 100 000 канадских долларов.

Don’t Kill Them All — это пошаговая стратегия и игра по построению базы, в которой вы учите орков развивать внимательность, обнаруживая страсти, управляя эмоциями и развивая здоровые отношения.

Ваша цель как полуорка, воспитанного эльфами, — помочь оркам выбраться из их тяжелого положения. Разрабатывайте стратегии и сражайтесь в пошаговых и сеточных сражениях, чтобы максимизировать сбор ресурсов и одновременно гарантировать, что ваши орки вернутся домой целыми и мотивированными.

Орку нелегко дается сдержанность. Когда вы атакуете, вы можете в конечном итоге повредить те самые ресурсы, которые собираетесь собрать, или существ, которых пытаетесь защитить. Навыки слушания у орков также не самые лучшие — вы можете отдать лишь определенное количество команд, прежде чем у вас закончится энергия, поэтому выбирайте свои движения экономно.

Лагерь — это место, где находится Сердце Орка. Это место, где ваши орки смогут реализовать свои увлечения и позаботиться о своем благополучии, занимаясь йогой, выпечкой, выращивая животных или устраивая магические шоу. Это также, конечно же, место для старых добрых боев.